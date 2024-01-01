Zafer Peker

Kalbim Hep Sende Bile bile oyunlara geldim Ömrümü verdim sana bu yetmedi mi Beni başka birisi mi sandın Yoruldum artık bu oyun bitmedi mi *** Sana dağları aştım varıyorum Beni aklına yaz Yol nasıl olursa olsun ah be canım Gelirim bekle biraz *** Kalbim hep sende istemesende Herşeyi unuttum ben seni arıyorum Aşkımız nerde bulamıyorum Ne oldu bize böyle hiç anlamıyorum *** Sen istemesende kalbim hep sende Kendimi unuttum ben seni arıyorum Aşkımız nerde bulamıyorum Ne oldu bize böyle hiç anlamıyorum

Aşkımız Var Gibi Eğer birgün ayrılırsak Unutulmazsın diyordun Geçip giden yıllar bizim Öldüremez sevgimizi Ama şimdi çok uzaksın Anlayamazsın halimden Vefasızsın Duygularım isyan etti kendinden Bana değil kendine yaptın Çok bilirken hep aldandın Şimdi başka gönüllerde Bulamazsın o sevgiyi Bana değil kendine yaptın Çok bilirken hep aldandın Bıkmadın mı hayallerden Ortada kaldın birden Hani yine aşkımız var gibi Derdin olsa ben ağlarım Yalan aşklar birgün biter ama Yanında yine ben kalırım Hani yine aşkımız var gibi Derdin olsa ben ağlarım Yalan aşklar birgün biter ama Yanında yine ben kalırım Eğer birgün ayrılırsak Unutulmazsın diyordun Geçip giden yıllar bizim Öldüremez sevgimizi Ama şimdi çok uzaksın Anlayamazsın halimden Vefasızsın Duygularım isyan etti kendinden Bana değil kendine yaptın Çok bilirken hep aldandın Şimdi başka gönüllerde Bulamazsın o sevgiyi Bana değil kendine yaptın Çok bilirken hep aldandın Bıkmadın mı hayallerden Ortada kaldın birden Hani yine aşkımız var gibi Derdin olsa ben ağlarım Yalan aşklar birgün biter ama Yanında yine ben kalırım Hani yine aşkımız var gibi Derdin olsa ben ağlarım Yalan aşklar birgün biter ama Yanında yine ben kalırım Hani yine aşkımız var gibi Yalan aşklar birgün biter ama Hani yine aşkımız var gibi Derdin olsa ben ağlarım Yalan aşklar birgün biter ama Yanında yine ben kalırım Hani yine aşkımız var gibi

Anlamazsın Siliyor dünlerimi yine ah Bir başıma bırakıpta beni Duymazlıktan geliyorsun bak Yapamazsın olmaz ama yalnız kalırsın *** Geri dönemez misin o günlere yanmaz mısın ah Sabahı getirsem yine bıraksam koynuma sarılmaz mısın yar Atsam önüne sevgimi bağlarına basmaz mısın yar Bu kadar kalpsiz olamazsın ama yalnış yoldasın *** Ne halden anlarsın sen ne sorarsın hainsin Bir boşlukta kalmışsın acımazsın Vurdumduymazsın gözü doymazsın ama anlamazsın

Yalanmıydı Hatırı sayılır vedalarım var benim İçimde saklanmış sevdalarım var benim Sorgusuz sualsiz zamansız aşkları Yaşadım senden habersiz *** Dönülmez yollarım kuytularım var benim Herkesten gizlediğim korkularım var benim Yalansız yasaksız gördüğüm düşlere Ağladım senden habersiz *** Yalnızmısın? Acılarla, Islakmı gözlerin hala? Unutmadım hırpalandım Bende yandım senden sonra... *** Yalan mıydı? Yanlış mıydı? Benle Yaşananlar hata mıydı? Kandırmadım, aldatmadım Söyle yaptıklarım günah mıydı? *** Acısı gönlümde sancılarım var benim Gidipte dönmeyen yolcularım var benim Kim bilir nerede bilinmez bir yerde Ağladım senden habersiz *** Yalnızmısın? acılarla, Islakmı gözlerin hala? Unutmadım hırpalandım Bende yandım senden sonra... *** Yalan mıydı? Yanlış mıydı? Benle Yaşananlar hata mıydı? Kandırmadım, aldatmadım Söyle yaptıklarım günah mıydı?

Hor Görme Garibi Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip halinde ne sırlar gizli O'nu bu hallere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın esiri oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın Herşey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de herşeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Kendi Düşen Ağlamaz Seni sevdim gecelerce Gecelerce boş yere Biliyordum sonu yoktu eriyordu gizlice Kaçtın buralardan hem de acımadan *** Yanına mı kalacak ah Sevenin ahını almak Sebebini soracak Allah *** Kendi düşen ağlamaz Yaptıkların boş yere Artık selamın varmaz Benim olduğum yere *** Kendi düşen ağlamaz Yaptıkların boş yere Artık selamın varmaz Benim olduğum yere *** Seni sevdim gecelerce Gecelerce boş yere Biliyordum sonu yoktu eriyordu gizlice Kaçtın buralardan hem de acımadan *** Yanına mı kalacak ah Sevenin ahını almak Sebebini soracak Allah *** Kendi düşen ağlamaz Yaptıkların boş yere Artık selamın varmaz Benim olduğum yere *** Kendi düşen ağlamaz Yaptıkların boş yere Artık selamın varmaz Benim olduğum yere *** Kendi düşen ağlamaz Yaptıkların boş yere Artık selamın varmaz Benim olduğum yere

Geceler Sensiz Buralarda cok yalnızım Ariyorum her an seni acılarım son bulurdu tutabilsem ellerini *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansızın sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2 *** Aşılmaz yollardayım, bir garip diyardayım öyle çok özledim ahh doluyor , gözlerim ahh yanıyor , bedenim ahh yalnızım çok yalnızım **** Sensiz sabah olmuyor uyanıyorum ansızın sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım *** karanlıkdan niye kaçıyorum ah düsünceler alır beni dalga dalga sana geliyorum ah rüyalarda , geceleri *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansizin sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2 *** Aşılmaz yollardayım, bir garip diyardayım öyle çok özledim ahh doluyor , gözlerim ahh yanıyor , bedenim ahh yalnızım çok yalnızım *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansizin sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2

Ben Sana Özelim Nasıl olsa dertler bitmez Bu alemde yüzler gülmez Ziyan etme günlerini Pişmanlıklar fayda etmez. *** Olur olmaz sorunlarla Üzme sakın hiç kendini Bırak herşey öyle kalsın Seven yaksın yüreğini. *** Uzak durma gel sar beni yar Aşka küskün sana hasret kaldım o kadar Dalga dalga aksan yeniden Vurgun gibi deprem gibi yıksan derinden *** Geleceksen gel bana güzelim Hadi artık şu derdi çözelim Can evimden vur beni yeniden Biliyorsun ben sana özelim...

Biri Var Bir deli aşk başıma dert olur Dert olur kendime yanlızlığım Yüzüme gülüp giden Canımı ezip geçen beni öyle mahveden biri var *** Kanıma girmiş bir kere canıma yetti bin kere Beni öyle kahreden biri var *** Anlatmak zor bana Neler çektim uğruna Gözlerdeki yaşlar gibi Hergün yeniden başlar gibi *** Biri var saramadığım Biri var doyamadığım Gidiyor avucumdan yandım Allahım yanarım *** Biri var saramadığım Biri var doyamadığım Her gece başucumda onu ararım