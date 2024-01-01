Aşkımız Var Gibi Şarkı Sözleri
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Zafer Peker
Aşkımız Var Gibi
-
Bile bile oyunlara geldim
Ömrümü verdim sana bu yetmedi mi
Beni başka birisi mi sandın
Yoruldum artık bu oyun bitmedi mi
***
Sana dağları aştım varıyorum
Beni aklına yaz
Yol nasıl olursa olsun ah be canım
Gelirim bekle biraz
***
Kalbim hep sende istemesende
Herşeyi unuttum ben seni arıyorum
Aşkımız nerde bulamıyorum
Ne oldu bize böyle hiç anlamıyorum
***
Sen istemesende kalbim hep sende
Kendimi unuttum ben seni arıyorum
Aşkımız nerde bulamıyorum
Ne oldu bize böyle hiç anlamıyorum
-
Eğer birgün ayrılırsak
Unutulmazsın diyordun
Geçip giden yıllar bizim
Öldüremez sevgimizi
Ama şimdi çok uzaksın
Anlayamazsın halimden
Vefasızsın
Duygularım isyan etti kendinden
Bana değil kendine yaptın
Çok bilirken hep aldandın
Şimdi başka gönüllerde
Bulamazsın o sevgiyi
Bana değil kendine yaptın
Çok bilirken hep aldandın
Bıkmadın mı hayallerden
Ortada kaldın birden
Hani yine aşkımız var gibi
Derdin olsa ben ağlarım
Yalan aşklar birgün biter ama
Yanında yine ben kalırım
Hani yine aşkımız var gibi
Derdin olsa ben ağlarım
Yalan aşklar birgün biter ama
Yanında yine ben kalırım
Eğer birgün ayrılırsak
Unutulmazsın diyordun
Geçip giden yıllar bizim
Öldüremez sevgimizi
Ama şimdi çok uzaksın
Anlayamazsın halimden
Vefasızsın
Duygularım isyan etti kendinden
Bana değil kendine yaptın
Çok bilirken hep aldandın
Şimdi başka gönüllerde
Bulamazsın o sevgiyi
Bana değil kendine yaptın
Çok bilirken hep aldandın
Bıkmadın mı hayallerden
Ortada kaldın birden
Hani yine aşkımız var gibi
Derdin olsa ben ağlarım
Yalan aşklar birgün biter ama
Yanında yine ben kalırım
Hani yine aşkımız var gibi
Derdin olsa ben ağlarım
Yalan aşklar birgün biter ama
Yanında yine ben kalırım
Hani yine aşkımız var gibi
Yalan aşklar birgün biter ama
Hani yine aşkımız var gibi
Derdin olsa ben ağlarım
Yalan aşklar birgün biter ama
Yanında yine ben kalırım
Hani yine aşkımız var gibi
-
Siliyor dünlerimi yine ah
Bir başıma bırakıpta beni
Duymazlıktan geliyorsun bak
Yapamazsın olmaz ama yalnız kalırsın
***
Geri dönemez misin o günlere yanmaz mısın ah
Sabahı getirsem yine bıraksam koynuma sarılmaz mısın yar
Atsam önüne sevgimi bağlarına basmaz mısın yar
Bu kadar kalpsiz olamazsın ama yalnış yoldasın
***
Ne halden anlarsın sen ne sorarsın hainsin
Bir boşlukta kalmışsın acımazsın
Vurdumduymazsın gözü doymazsın ama anlamazsın
-
Hatırı sayılır vedalarım var benim
İçimde saklanmış sevdalarım var benim
Sorgusuz sualsiz zamansız aşkları
Yaşadım senden habersiz
***
Dönülmez yollarım kuytularım var benim
Herkesten gizlediğim korkularım var benim
Yalansız yasaksız gördüğüm düşlere
Ağladım senden habersiz
***
Yalnızmısın? Acılarla,
Islakmı gözlerin hala?
Unutmadım hırpalandım
Bende yandım senden sonra...
***
Yalan mıydı? Yanlış mıydı?
Benle Yaşananlar hata mıydı?
Kandırmadım, aldatmadım
Söyle yaptıklarım günah mıydı?
***
Acısı gönlümde sancılarım var benim
Gidipte dönmeyen yolcularım var benim
Kim bilir nerede bilinmez bir yerde
Ağladım senden habersiz
***
Yalnızmısın? acılarla,
Islakmı gözlerin hala?
Unutmadım hırpalandım
Bende yandım senden sonra...
***
Yalan mıydı? Yanlış mıydı?
Benle Yaşananlar hata mıydı?
Kandırmadım, aldatmadım
Söyle yaptıklarım günah mıydı?
-
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
***
O garip halinde ne sırlar gizli
O'nu bu hallere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
***
Ümitsiz bir aşkın esiri oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın
Herşey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın
***
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de herşeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Seni sevdim gecelerce
Gecelerce boş yere
Biliyordum sonu yoktu eriyordu gizlice
Kaçtın buralardan hem de acımadan
***
Yanına mı kalacak ah
Sevenin ahını almak
Sebebini soracak Allah
***
Kendi düşen ağlamaz
Yaptıkların boş yere
Artık selamın varmaz
Benim olduğum yere
***
Kendi düşen ağlamaz
Yaptıkların boş yere
Artık selamın varmaz
Benim olduğum yere
***
Seni sevdim gecelerce
Gecelerce boş yere
Biliyordum sonu yoktu eriyordu gizlice
Kaçtın buralardan hem de acımadan
***
Yanına mı kalacak ah
Sevenin ahını almak
Sebebini soracak Allah
***
Kendi düşen ağlamaz
Yaptıkların boş yere
Artık selamın varmaz
Benim olduğum yere
***
Kendi düşen ağlamaz
Yaptıkların boş yere
Artık selamın varmaz
Benim olduğum yere
***
Kendi düşen ağlamaz
Yaptıkların boş yere
Artık selamın varmaz
Benim olduğum yere
-
Buralarda cok yalnızım
Ariyorum her an seni
acılarım son bulurdu
tutabilsem ellerini
***
Sensiz sabah olmuyor
uyaniyorum ansızın
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım x2
***
Aşılmaz yollardayım,
bir garip diyardayım
öyle çok özledim ahh
doluyor , gözlerim ahh
yanıyor , bedenim ahh
yalnızım çok yalnızım
****
Sensiz sabah olmuyor
uyanıyorum ansızın
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım
***
karanlıkdan niye kaçıyorum ah
düsünceler alır beni
dalga dalga sana geliyorum ah
rüyalarda , geceleri
***
Sensiz sabah olmuyor
uyaniyorum ansizin
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım x2
***
Aşılmaz yollardayım,
bir garip diyardayım
öyle çok özledim ahh
doluyor , gözlerim ahh
yanıyor , bedenim ahh
yalnızım çok yalnızım
***
Sensiz sabah olmuyor
uyaniyorum ansizin
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım x2
-
Nasıl olsa dertler bitmez
Bu alemde yüzler gülmez
Ziyan etme günlerini
Pişmanlıklar fayda etmez.
***
Olur olmaz sorunlarla
Üzme sakın hiç kendini
Bırak herşey öyle kalsın
Seven yaksın yüreğini.
***
Uzak durma gel sar beni yar
Aşka küskün sana hasret kaldım o kadar
Dalga dalga aksan yeniden
Vurgun gibi deprem gibi yıksan derinden
***
Geleceksen gel bana güzelim
Hadi artık şu derdi çözelim
Can evimden vur beni yeniden
Biliyorsun ben sana özelim...
-
Bir deli aşk başıma dert olur
Dert olur kendime yanlızlığım
Yüzüme gülüp giden
Canımı ezip geçen beni öyle mahveden biri var
***
Kanıma girmiş bir kere canıma yetti bin kere
Beni öyle kahreden biri var
***
Anlatmak zor bana
Neler çektim uğruna
Gözlerdeki yaşlar gibi
Hergün yeniden başlar gibi
***
Biri var saramadığım
Biri var doyamadığım
Gidiyor avucumdan yandım Allahım yanarım
***
Biri var saramadığım
Biri var doyamadığım
Her gece başucumda onu ararım
-
Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara
Bakarken ardından, gitme kal diyemedim
Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden
Dostlarım sordular o gitti diyemedim
Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim
Bakarken ardından gitme kal diyemedim
***
Şimdi herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız
Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız
Seviyorum, seviyorum, seviyorum, diyemedim
Gururum engel oldu, gitme kal diyemedim