Zafer Peker

Karar Verdim Sanki hiç tanımadığım biri var aynalarda Allah`ım bu ben olamam ne zaman düştüm aşka Senelerdir yaşamadığım tatlı bir aşk içimde Senelerdir unuttuğum şarkılar var dilimde *** Etme eyleme güzelim sevda beklemez bilirim Katıldım bende bu oyuna çoktan düştüm yoluna Etme eyleme güzelim sevda beklemez bilirim Sensiz geçmiyor geceler ayrı dünyalarda *** Olan oldu dur diyemem duyan duydu gizleyemedim Karar verdim sana geldim kabullendim bu benim kaderim Zaman doldu bekleyemedim daha fazla sabredemedim Karar verdim sana geldim kabullendim bu benim kaderim

Aşkı Şikayet Bir güzele gül verdim a canım Gülün ömrü az olur dediler Bir dostuma sır verdim a canim Onun da dostu çoktur dediler *** Dünya yansa da çare yok arz-u halime Mevlam vermemiş merhamet aşk-ı zalime Hüsran olsa da sonu yare ah eylemem Zaten oyun gibi gelir hayat cümle aleme *** Aldırmam geçip giden virane ömrüme Söz geçmez deli dolu avare gönlüme Gördüm ki veba misali sardı bu illet Aşığın derdi hesabı aşk-ı şikayet

Hep Alaturka Biri gülse bir yerde Biri ağlar boşuna Şu yalan dünyanın akıl ermez işine Biri aşktan derbeder Kimi güler geçer acıya Gun olur anlarsın *** Yenilince zamana Yinede yaşamaya sarılırsın Elbet sıkı sıkıya *** Ardına bakma yolcu yoluna Kendini kolla gelme oyuna Hayat zor olsada başlı başına Yazık olur göz yaşına *** Kendine üuvenen kaldı yoluna Düzen bu hep alaturka Onu da mı dert edelim Ah be güzelim gerisine boş verelim

Giderim sonuna geldim bitti tövbemi bozdum kaçıyorum senden uzaklara kadere kahroldum bir de hasretine çare bulamadım yüreğim karadı derdinden artık kadere kahroldum bir de hasretine çare bulamadım yüreğim karadı derdinden *** giderim giderim sonuna kadar bu derdini çeker giderim artık ölümü huzur sayar güler geçer yürğim boşver umuda hüzün katan bu detlerimle kendime isyan eder giderim

Yalan Aşk Yarını olmayan yolda gidemem Sözünü tutmayan yari sevemem Yaralı gönlüme ihanet edemem Yalan aşkını istemem *** Sormadın neler geldi başıma Bu canım seni sevdi boşuna Zorladım, ama vazgeçemedim Sona ermedi, geldim oyuna *** Bekledim seni dönersin diye Söz geçiremem garip gönlüme Yandı yüreğim gülen gözlerine Yalan aşkına kandı yine de *** Yarını olmayan yolda gidemem Sözünü tutmayan yari sevemem Yaralı gönlüme ihanet edemem Yalan aşkını istemem

Aşkın Bedeli Unutulmak zor bitanem çekilmiz acısı Bırakmadı zalim yıllar karardı geceler. Gidenlere yok bir çare dinmez sancısı Ziyan olur günüm gecem bitmez çileler. *** Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım, Her gün ahına katlandım bir gün olsun yaranamadım. *** Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım, Şimdi herşey kaldı yarım yokluğuna alışamadım. *** Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini, Sonumuz ayrılık olsada yaşanmaz ki bundan beteri. Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini, Sonu ecel olsa da ödenemez bu aşkın bedeli.

Hayat Bu Her günümde hasretin var Zor günümde nerdesin Her günümde güllerim solar Kaç bahardır nerdesin *** Görmedin ki bu halimi Dile gelmez dertlerimi Teslim oldum kaderime Direnmedim yar *** Görmedin ki bu halimi Dile gelmez dertlerimi Boyun eğdim kaderime Direnmedim yar *** Hayat bu hayat acı desemde Kader bu aşk zalim desemde Yine de bu gerçeği sevme

Belki Anlarsın Aşkı yazdım her kalemde yüreğine ince ince Her satırda vazgeçilmez hatıralar geldi dile Birgün olsun sensiz olmadım bir ışıktın gözlerimde Yaşıyorum hasretinle hasretin ecel olsa bile *** Sen günahkar zalim Aşk hırsızı hain Hergün ağlayıp yandım uğruna Anlamadın yar *** Gel günahını yükle boynuma Hesap sormam yıllara Seni sensiz yaşadığımı Belki anlarsın *** Vurdu hasretin uzak yollara Yeter Allah'ın aşkına Ne haldeyim ah bir görsen Belki anlarsın

Ay Süzülür Ay süzülür geceden ışıklarını saçar odama Yıldızlar yalnızlığımı paylaşır gece yarısı *** Her akşam bir sessizlik bir kahır çöker Sabaha dek sürer bu aylardır Sensizlikten çok yalnızlık bin beter Kimse bilmez ne çekerim yıllardır *** Anlamadın beni geceler kadar Bilmezsin ne çekerim yıllardır Kimse anlamaz beni yıldızlar kadar