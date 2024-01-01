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7/24 Dinle Delikanlım

Delikanlım Şarkı Sözleri

Zafer Peker Delikanlım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zafer Peker Delikanlım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Delikanlım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zafer Peker

Zafer Peker

Delikanlım

  • Kendi Düşen Ağlamaz

  • Delikanlım

  • Sana Değer

  • Sevdanın Tadı

  • Sevemedim Ayrılığı

  • Çal Oyna

  • Çizilmemiş Resim

  • Hoşçakal

  • Yalnız Çiçek

  • Zülüf

  • Selam

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