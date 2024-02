Zafer Peker

bu bir teselli ayrılık değil gelir geçer sanma sakın bu heves değil bir anlık öfke sensizlik değil hani senin olmak varya tesadüf değil *** Yapma ne olur sensiz vurgunum ah suskunum gitme ne olur sana vurgunum ah vurgunum *** Kolaymı ayrılmak canıma can olmuşsun Aşkımın esiri herşeyim sen olmuşsun Kolaymı ayrılmak canıma can olmuşsun Aşkımın esiri herşeyim sen olmuşsun

Buralarda cok yalnızım Ariyorum her an seni acılarım son bulurdu tutabilsem ellerini *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansızın sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2 *** Aşılmaz yollardayım, bir garip diyardayım öyle çok özledim ahh doluyor , gözlerim ahh yanıyor , bedenim ahh yalnızım çok yalnızım *** Sensiz sabah olmuyor uyanıyorum ansızın sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım *** karanlıkdan niye kaçıyorum ah düsünceler alır beni dalga dalga sana geliyorum ah rüyalarda , geceleri *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansizin sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2 *** Aşılmaz yollardayım, bir garip diyardayım öyle çok özledim ahh doluyor , gözlerim ahh yanıyor , bedenim ahh yalnızım çok yalnızım *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansizin sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2

[Bölüm] Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? [Nakarat] Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari [Bölüm] Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? [Nakarat] Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari