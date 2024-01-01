Zafer Peker

Seni Gördüm Gece vakti uyanırım Karşımdasın hep sen varsın *** Senin aşkın hep ağlattı Bu da bize bir ders olsun Deli gönlüm boşa yandı Yakanlara selam olsun *** Seni gördüm gözüm aydın Diyordum bak haram oldu Seni sevdim içim yandı Severken bak yanıp soldu *** Karanlıklar içindeyim Çok perişan biçimdeyim *** Bize yalnız çile düştü Düşürene helal olsun Hasretinden uyutmayan Gecelere selam olsun

Arım Balım Peteğim Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim