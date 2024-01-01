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7/24 Dinle Yaktı Beni

Yaktı Beni Şarkı Sözleri

Zafer Peker Yaktı Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zafer Peker Yaktı Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaktı Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zafer Peker

Zafer Peker

Yaktı Beni

  • Sevsende Sevmesende

  • Benim Hayatım

  • Çok İyi Düşün

  • Gönül Yorgunu

  • Söyleten Sensin

  • Benziyor

  • Günahın Bana Kaldı

  • Herkes Öğrensin

  • Sen Mutlusun Ben Perişan

  • Sende Bilirsin

  • Sensin Tesellim

  • Yaktı Beni(Eski)

  • Zamanı Mıydı

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