Zafer Peker

Gün be gün biraz daha yanlışlaşıyorum Gün be gün biraz daha hırçınlaşıyorum Sen çoğalıyorsun içimde Ve sen, ve seni, hep sana sensizliğime Yazıyorum yazacağım Belki de seni sana anlatacağım *** Sen sevsende sevmesende Sen bilsende bilmesende Öyle sevdim öylece gönülsedim Öylesine benimsedim sana kin duyacak kadar Çok sevdim seni Sen sevsende sevmesende Sen bilsende bilmesende *** Bin kahredici his var içimde Boşvermişliğin ilgisizliğin Deli ediyor beni bu kin bu öfke Bu birikim bi isyan bu gerilim Çatlatacak kalbimi sana kin duyacak kadar Çok sevdim seni

Bazen ağlamakla, bazen gülmekle Bazen sevilmekle, bazen sevmekle Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım *** Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım Böyle gelir geçer benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevdiğim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım *** İşte böyle dertler söyletir beni Bir kırık saz gibi inletir beni Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim dertlerim *** Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim hayatım Anlatmakla bitmez benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevgilim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım