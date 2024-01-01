Zafer Peker

Söyleme Bilirim bütün yollar kapalı bize Biri vardır elbet seninde gönlünde Yine de bunu senden duymak ağır geliyor Bana anlatma bana söyleme *** Yüreğinden her gün gelip geçen aşklardan Beni dost bilipte sakın bana bahsetme Seni başkasıyla düşünmeye dayanamam Bana anlatma beni kahretme *** Söyleme söyleme gerçek bile olsa Bilmeye mecbur değilim Ne olur söyleme söyleme öyle bile olsa Söyleme başka birini sevdiğini

Alışmışım Bir Kere Bir haber bırakmadın Beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin *** Bir haber bırakmadın Beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye Arzu ile öpmeye *** Yastığımın üstüne Habersiz düşürdüğün Bir tel siyah saçını Öpüp koklayacağım *** Yastığımın üstüne Habersiz düşürdüğün Bir tel siyah saçını Sevip koklayacağım *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye Arzu ile öpmeye

Anlamadın ki Gel dersin gelirim sitem edersin Bahar rüzgarısın güzden esersin Kal dersin git dersin nasıl seversin Ben senin dilinden anlamadım ki *** Kal dersin git dersin nasıl seversin Ben senin dilinden anlamadım ki *** Uzayan karanlık yollara sordum Kemanda inleyen tellere sordum Dikenlere sordum güllere sordum Ben senin dilinden anlamadım ki *** Dikenlere sordum güllere sordum Ben senin dilinden anlamadım ki *** Hüzünle örülmüş hazların vardır Gönülde silinmez izlerin vardır Gel diyen git diyen gözlerin vardır Ben senin dilinden anlamadım ki *** Gel diyen git diyen gözlerin vardır Ben senin dilinden anlamadım ki *** Uzayan karanlık yollara sordum Kemanda inleyen tellere sordum Dikenlere sordum güllere sordum Ben senin dilinden anlamadım ki *** Dikenlere sordum güllere sordum Ben senin dilinden anlamadım ki

Dönmelisin Bir kadeh ya da bir tek sigara Anlatırdı derdini bana Hüzün dolu sessiz geceler Sen yokken dost olurdu bana *** Bir kadeh ya da bir tek sigara Anlatırdı derdini bana Hüzün dolu sessiz geceler Sen yokken dost olurdu bana *** Yok istemem sensiz geceyi Artık gelmelisin sen bana Hissetmeyi o sevmeyi Şimdi vermelisin sen bana *** Dönmelisin görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin bilmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin *** Dönmelisin görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Bir kağıt ya da boş bir satıra Anlattım yalnızlığı sana Sevgi dolu sensiz geceler Artık hatıra oldu bana *** Bir kağıt ya da boş bir satıra Anlattım yalnızlığı sana Sevgi dolu sensiz geceler Artık hatıra oldu bana *** Yok istemem sensiz geceyi Artık gelmelisin sen bana Hissetmeyi o sevmeyi Şimdi vermelisin sen bana *** Dönmelisin görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Dönmelisin görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Dönmelisin görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Dönmelisin görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin

Gücün Yeterse Gücün yeterse aklın keserse, Vur vur vur beni, Eğer elindeyse gönül defterinden, Sil sil sil beni, *** Sen başlattın bu oyunu, Şimdi dönmek yakışır mı? İsyan etmiş deli gönlüm, Bir gülüşle yatışır mı? *** Aman.aman.aman.aman *** Bırakıpta gidemezsin, Bana veda edemezsin Uzlaşmanın var bir yolu, Başkasını sevemezsin. amaaaaan *** Sevemezsin, sevemezsin, Başkasını sevemezsin, Ben seviyorum, Gidemezsin, gidemezsin, Bırakıp da gidemezsin, Dön Bekliyorum. *** İster geçmişten ister bugünden, Sor sor sor beni, Şunu bil ki sensizliğe mahkum etmek, Zor zor zor beni, *** Git desende gidemem ki, Baş belanım dönemem ki, Boş bir gurur inadıyla, Seni Feda edemem ki, Aman.aman.aman.aman *** Bırakıp da gidemezsin, Hiçbir şeyi çözemezsin, Anlaşmanın var bir yolu, Konuşmadan çözemezsin *** Sevemezsin, sevemezsin, Başkasını sevemezsin, çok seviyorum, Gidemezsin, gidemezsin, Bırakıp da gidemezsin, Hep Bekliyorum.

Seni Sevmek Seni sevmek sevmelerden birisi Ben seni de gülleri de severim Belki farklı olur gönül ağrısı Ben seni de kuşları da severim Belki farklı olur gönül ağrısı Ben seni de kuşları da severim *** Seni sevmek sevmelerden bir bütün İnsan sevmek doğa sevmek yar sevmek Belki acılardır çoğul gördüğüm Ben çoğalan sevgileri severim Belki acılardır çoğul gördüğüm Ben çoğalan sevgileri severim *** Belki farklı olur gönül ağrısı Ben seni de kuşları da severim Belki farklı olur gönül ağrısı Ben seni de kuşları da severim

Söyleme Günlerdir gözüme uyku girmiyor Ben seni kaybetmek istemiyorum İnan, seni çok seviyorum *** Sözlerinle benim kalbimi kırma Seninle kurduğum dünyamı yıkma Hasrete atıp beni aldatma *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme Sakın bir şey söyleme *** Benim de şüphem yok senin sevginden Yaptığın bir gurur belli hâlinden Şöyle bir düşün veda etmeden *** "Anılar sevdayı yaşatır" derler "Sevene çok şey anlatır" derler İnan, unutmaz böyle sevenler *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme Sakın bir şey söyleme

Unutama Beni Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni, unutama beni Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni *** Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca Unutma beni, unutama beni Ayrılığın acısını kalbinde duyunca Unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni

Yaralım Bir oyunla başladı bütün hikayem Ne başı, ne de sonu belli değil Yaşamadım çocuksu günleri Hesabını kime soracağım bugün Kime belli değil *** Yaşamadım çocuksu günleri Hesabını kime soracağım bugün Kime belli değil *** Yaralım, sevdiğim özlemin başucumda *** Ah yaralım, kara bahtım Ayrı düştük dayanalım Ah yaralım kara gözlüm Biz bu derde gel dayanalım *** Her gece düşümde seni aradım Ellerini öptüm doyamadım Yaşamadım çocuksu günleri Hesabını kime soracağım bugün Kime belli değil *** Yaşamadım çocuksu günleri Hesabını kime soracağım bugün Kime belli değil *** Yaralım, sevdiğim özlemin başucumda *** Ah yaralım, kara bahtım Ayrı düştük dayanalım Ah yaralım kara gözlüm Biz bu hale gel dayanalım *** Ah yaralım, kara bahtım Ayrı düştük dayanalım Ah yaralım kara gözlüm Biz bu derde gel dayanalım