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7/24 Dinle Dayanmıyor Yüreğim

Dayanmıyor Yüreğim Şarkı Sözleri

Zafer Peker Dayanmıyor Yüreğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zafer Peker Dayanmıyor Yüreğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dayanmıyor Yüreğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zafer Peker

Zafer Peker

Dayanmıyor Yüreğim

  • Veresiye Olmaz

  • Sonunu Soramadım

  • Söyleme

  • Güllerin Solmadan

  • Dayanmıyor Yüreğim ****

  • Arasana Yar

  • Hasret

  • Boşuna Yalvarma

  • Gül Kokulu Yarimdin

  • Kavgam Seninle Değil

  • Neden Anlatamadım

  • Sevsende Sevmesende

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