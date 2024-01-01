Zafer Peker

Yalan Aşk Şarkı Sözleri
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Yarını olmayan yolda gidemem
Sözünü tutmayan yari sevemem
Yaralı gönlüme ihanet edemem
Yalan aşkını istemem
***
Sormadın neler geldi başıma
Bu canım seni sevdi boşuna
Zorladım, ama vazgeçemedim
Sona ermedi, geldim oyuna
***
Bekledim seni dönersin diye
Söz geçiremem garip gönlüme
Yandı yüreğim gülen gözlerine
Yalan aşkına kandı yine de
***
Yarını olmayan yolda gidemem
Sözünü tutmayan yari sevemem
Yaralı gönlüme ihanet edemem
Yalan aşkını istemem