Zafer Peker

Yar Aman Sende Eda Sende Işve Aşıl Oldum Bir Görüşte Oyalama Ah Beni Güzel Yaktın Beni Bir Bakışta *** Öyle Bir His Varki Bende Sende Sevdin Beni Sende Bırak Nazı Inat Etme Evet De Bana Yar Amman Amman Yar Seninde Gönlün Var Bakışların Olur Diyor Söyle Niye Bu Inat Yar *** Yazık Etme Bir Şans Tanı Hem Kendine Hemde Bana Damla Famla Göl Oluruz Gelebilsek Yan Yana

Beni Bırakın Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi Duruyorum, duruyorum İniyor perde perde gecenin koyu rengi Korkuyorum, korkuyorum *** Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum *** Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde *** Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum *** Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi Duruyorum, duruyorum İniyor perde perde gecenin koyu rengi Korkuyorum, korkuyorum *** Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum *** Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde *** Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum, seviyorum

Dedikodu Kim söylemiş beni? Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim? Elene'yi öptüğümü *** Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'i almışım da sonra Alemdar'a gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat *** Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız Kafaları çekip çekip Orada alıyormuşuz soluğu Onu da sonra anlatırım *** Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda Hicranın'ı Söyletme hikâyesi *** Geç bunları Anam babam geç bunları Bir kalemde Bilirim ben yaptığımı *** Geç bunları Anam babam geç bunları Bir kalemde Bilirim ben yaptığımı *** Kim söylemiş beni? Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim? Elene'yi öptüğümü *** Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'i almışım da sonra Alemdar'a gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat *** Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız Kafaları çekip çekip Orada alıyormuşuz soluğu Onu da sonra anlatırım *** Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda Hicranın'ı Söyletme hikâyesi *** Geç bunları Anam babam geç bunları Bir kalemde Bilirim ben yaptığımı *** Geç bunları Anam babam geç bunları Bir kalemde Bilirim ben yaptığımı *** Geç bunları Anam babam geç bunları Bir kalemde Bilirim...

İstanbul Saçlarını dağıtır rüzgar Yeditepe üzerinden Hatıralar tarihin küllerini savurur *** Kadın gibi kısrak gibi sarılayım Gel ince beline Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından *** Tüketilmiş yaşanmamış Hediyelik hayatlar ah bu evler Pencereler bu kapılar sokaklar *** Hüzün gibi sevinç gibi Eskitilmiş zamanlar Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından *** Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır Kara sevdan nerelerde Yüreğimi çağırır Dua gibi büyü gibi ezberledim hasretini Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından

Kadınım Sana dargınım Kırgınım sana kızgınım Haksızlık, vefasızlık bu Bu her şeyi inkar eden duygu *** Ne acı, yazık *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Hiç üzülmedin mi? Düşünmedin mi hâlimi? Hiç mi sızlamadı için? Bir tek iz bile yok mu benden *** Ne acı, yazık *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? *** Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da...

Medcezir Dökülür yediverenler, teninden rengarenk Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem Değişir kokun, ısınır kanın beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler *** Fırtınam, felaketim hasretim Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin Sevdikçe, sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam *** Tutuşur, geceler yanar, geceler söner Bedenim altüst, sarhoş başım döner Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler *** Fırtınam, felaketim hasretim Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin Sevdikçe, sevesim geliyor *** Fırtınam, felaketim hasretim Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin Sevdikçe, sevesim geliyor *** Ölene kadar peşindeyim bırakmam

Tuana Tuana, dallarına karlar yağıyor Tuana Ay, yüreğine ayaz vurur da Sen üşürsün oralarda Uyan artık uyan Kara gülüm zaman yok Kara gülüm mekân yok *** Tut, asırlık umutlarla acılarla Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel Ah, akıp gider oyun akıp gider Devam eder hayat Ah, uyan da gel Tuana Yüreğim kan ağlıyor ** Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz ışık sönmeyecek Ölüm yok ki Tuana uyan Şimdi yaşanacak *** Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz ışık sönmeyecek Söz, söz, söz, söz Söz, söz, söz *** Tut, asırlık umutlarla acılarla Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel Ah, akıp gider oyun akıp gider Devam eder hayat Ah, uyan da gel Tuana Yüreğim kan ağlıyor *** Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz ışık sönmeyecek Ölüm yok ki Tuana uyan Şimdi yaşanacak *** Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz ışık sönmeyecek Söz, söz, söz, söz Söz, söz, söz, söz Söz, söz, söz, söz Söz, söz, söz, söz Söz, söz, söz, söz