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Zahara Umthwalo Umthwalo Umthwalo wam uyandisinda Ndiyacela ndiphathise Lulala isandla sakho Andifuni ukufana nabanikezela *** Uuuuuuu Uyandisinad *** Ndinxanyelwe lixesha Ubomi buyandixhesha Ndiyakhubeka Ndifuna ukuphakama Ndifuna ukubaleka *** Uuuuuuu Uyandisinad *** Emhalbeni Kugcwele ezizinto Ezinhle nezimbi iNhliziyo yami bayixakile *** Uuuuuuu Uyandisinad *** Mna, mna andifuni ukuzika Mna, mna andifuni ukweyiswa *** Uuuuuuu Uyandisinad Tüm Şarkıları