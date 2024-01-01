Umthwalo Şarkı Sözleri
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Umthwalo wam uyandisinda
Ndiyacela ndiphathise
Lulala isandla sakho
Andifuni ukufana nabanikezela
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Uuuuuuu Uyandisinad
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Ndinxanyelwe lixesha
Ubomi buyandixhesha
Ndiyakhubeka
Ndifuna ukuphakama
Ndifuna ukubaleka
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Uuuuuuu Uyandisinad
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Emhalbeni
Kugcwele ezizinto
Ezinhle nezimbi
iNhliziyo yami bayixakile
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Uuuuuuu Uyandisinad
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Mna, mna andifuni ukuzika
Mna, mna andifuni ukweyiswa
***
Uuuuuuu Uyandisinad