13 Düet Şarkı Sözleri
Zakkum 13 Düet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zakkum 13 Düet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 13 Düet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Burası agora meyhanesi
Burada yaşar aşkların
En divanesı en şahanesi
***
Bu gece benim gecem
Bu gece benim gecem
Cama vuran her damlada
Seni hatırlıyorum
Ve sena susuzluğumu
***
Bu aksam ümitlerimi
Meze yapıp içiyorum
İçiyor içiyorum.
***
Bu gece benim gecem
Bu gece benim gecem
Cama vuran her damlada
Seni hatırlıyorum
Ve sena susuzluğumu
-
Ayrılık kol geziyor
Acılar pek yakında
Bu filmi görmüştüm ben
Senden önce defalarca
***
Ayrılık kol geziyor
Acılar pek yakında
Bu filmi görmüştüm ben
Senden önce defalarca
***
Ağlama yüreğim yar gelmez
Gelse de artık farketmez
Ha döndü dönecek ömür bitiyor
Kış ortasında bahar gelmez
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Bilirim son perde bu
Hadi git sakın durma
Tanıdım birçok giden
Senden önce vefasızca
***
Ağlama yüreğim yar gelmez
Gelse de artık farketmez
Ha döndü dönecek ömür bitiyor
Kış ortasında bahar gelmez
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Ağlama yüreğim yar gelmez
Gelse de artık farketmez
Ha döndü dönecek ömür bitiyor
Kış ortasında bahar gelmez
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
-
Her yerde kar var, kalbim serin bu gece
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Belki gelirsin sen bakarken pencereden
Gözler yanlız özler, karda senden izler
Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aşk budur
**
Dönsen köşeden şöyle
Şarkı söylerim böyle
Lay-la-lay-lay, la-lay-lay, la-lay-lay
Yağma kar dur artık
**
Bak buz oldu kalbim
Her şey senin elinde
Dur, belki gelir sevgilim
Gözyaşım dur düşme
**
Gelmeyecek düşünme
Kes ağlamayı artık
Bak oldu bana yazık
Karda zordur yürümek
**
Anladım gelmeyecek
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar
Dünya oldu bana dar
**
Bak ne yaptın bana kar?
Lay-la-lay-lay, la-lay-lay, la-lay-lay
-
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Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden
Ne İstedin Benim Sevgimden
Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden
Ne İstedin Benim Sevgimden
Yıkıldım Artık Ben Sevemem Yeniden
Başıma Gelenler Hep Senden
Boşuna Arama Bulamazsın Beni
Ne Yapsan Bir Daha Yanında
Boşuna Arama Bulamazsın Beni
Ne Yapsan Bir Daha Yanında
Yıkıldım Artık Ben Sevemem Yeniden
Başıma Gelenler Hep Senden
Kaçardın Hep Benden Şimdi Peşimdesin
Söyle Neden Değiştin Böyle Birden
Kaçardın Hep Benden Şimdi Peşimdesin
Söyle Neden Değiştin Böyle Birden
Yıkıldım Artık Ben Sevemem Yeniden
Başıma Gelenler Hep Senden
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Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
***
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
***
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
***
Bir rüzgârdı esen
Ayrılıklarla bizi kahreden
Gözlerimde tüten bir aşktın sen
Yıllar yılı bitip tükenmeyen
Çok özledim seni ben
***
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
***
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasterinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
***
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
***
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
-
Neler çektik, neler gördük
Sanki kimin um'runda
Tek doğrucu biz mi kaldık?
Yalan dolu dünyada
***
Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları
Kim kazandı sonunda, amman aman?
Kim bilir kaç kere başa döndük
Sebepsiz yarışlarda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Sevgilerden iz kalmamış
Geçip giden zamanda
Sevdaların bütün yükü
Sevenlerin omzunda
***
Ayrılıklar demirden birer
Halkadır boynumuzda, amman aman
Ömrümüz acılarla demlenir
Yılanlar koynumuzda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Ayrılıklar demirden birer
Halkadır boynumuzda
Ömrümüz acılarla demlenir
Yılanlar koynumuzda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya