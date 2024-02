Burası agora meyhanesi Burada yaşar aşkların En divanesı en şahanesi *** Bu gece benim gecem Bu gece benim gecem Cama vuran her damlada Seni hatırlıyorum Ve sena susuzluğumu *** Bu aksam ümitlerimi Meze yapıp içiyorum İçiyor içiyorum. *** Bu gece benim gecem Bu gece benim gecem Cama vuran her damlada Seni hatırlıyorum Ve sena susuzluğumu

Her yerde kar var, kalbim serin bu gece Her yerde kar var kalbim senin bu gece Belki gelirsin sen bakarken pencereden Gözler yanlız özler, karda senden izler Yürümek karda zordur Gelirsen bak aşk budur ** Dönsen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle Lay-la-lay-lay, la-lay-lay, la-lay-lay Yağma kar dur artık ** Bak buz oldu kalbim Her şey senin elinde Dur, belki gelir sevgilim Gözyaşım dur düşme ** Gelmeyecek düşünme Kes ağlamayı artık Bak oldu bana yazık Karda zordur yürümek ** Anladım gelmeyecek Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar Dünya oldu bana dar ** Bak ne yaptın bana kar? Lay-la-lay-lay, la-lay-lay, la-lay-lay