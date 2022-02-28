Bilir misin gözünü tavana dikip saatlerce bakmayı? Bilir misin takvim nedir mevsim nedir unutmayı? Bilir misin hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı? *** Al gece yarılarımı benden Al çıkmaz sokaklarımı Al hepsini senin olsun Bir de sen tat onları *** Al bu ağrıyı benden Al aslan sütü akşamları Al hepsini senin olsun Bir de sen yaşa onları *** Sen bileğimde akan zaman Sen kapımı anahtarsız açan Sen ismi ağzımı yakan Sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yolum Sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazında beklediğim sabah Sen salıncak kurduğum ağaç Sen hayatımın içsesi Sen yanağıma açılan soğuk Sen dalgın yürüyüşlerim Sen canlı çıktığım yangın Sen ertelediğim acelem Sen içtikçe susadığım Sen düşersem açılan kanat Sen yazdıkça uzayan şarkım Sen dört mevsim melezim Sen perdemi delen güneş Sen …