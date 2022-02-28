Al Gece Yarılarımı Benden Şarkı Sözleri
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Zakkum
Al Gece Yarılarımı Benden
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Bilir misin gözünü tavana dikip saatlerce bakmayı?
Bilir misin takvim nedir mevsim nedir unutmayı?
Bilir misin hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı?
***
Al gece yarılarımı benden
Al çıkmaz sokaklarımı
Al hepsini senin olsun
Bir de sen tat onları
***
Al bu ağrıyı benden
Al aslan sütü akşamları
Al hepsini senin olsun
Bir de sen yaşa onları
***
Sen bileğimde akan zaman
Sen kapımı anahtarsız açan
Sen ismi ağzımı yakan
Sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yolum
Sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazında beklediğim sabah
Sen salıncak kurduğum ağaç
Sen hayatımın içsesi
Sen yanağıma açılan soğuk
Sen dalgın yürüyüşlerim
Sen canlı çıktığım yangın
Sen ertelediğim acelem
Sen içtikçe susadığım
Sen düşersem açılan kanat
Sen yazdıkça uzayan şarkım
Sen dört mevsim melezim
Sen perdemi delen güneş
Sen …