-
Kokusu mu sinmiş yastığına, uykuna gem vurmuş
Arzusu mu dinmiş yokluğunda, gözlerine perde düşmüş
Gizlice akan gözyaşında, yanakların suyunu çekmiş
Şarkısı mı bitmiş kulaklarında, gece yarısını çoktan geçmiş
***
Anlıyorsun bitecek
Gözlerin renkten düşecek
Sancıların henüz bir bebek
Gitgide büyüyecek
***
Biliyorsun bitecek
Gözlerin yorgun düşecek
Yalnızlık henüz bir bebek
Günden güne büyüyecek
***
Bir mavi bisiklet mi kalmış, çocukluk rüyasında.
Başka renk mi düşlemiş kalbin, kırmızı odasında.
-
uzun konuştuk bütün gece
ama bak üstün açık uyumuşsun sen yine
avuçlarımda taşıdım sonra seni ben yine
rüyalarımı havaya savurmuşsun
***
ah çikolata yarama merhem olsana
ah çikolata onu unuttursana
***
hüzün dolu yüzün ve sensizken uzun gece
ama bak habersiz ve umarsızsın sen yine
avuçlarımda aradım sonra seni ben yine
hayallerini havaya savurmuşsun
***
ah çikolata yarama merhem olsana
ah çikolata onu unuttursana
ah çikolata beni benden alsana
ah çikolata hadi sözünde dursana
-
[Bölüm 1]
Biz güzel olamadık, sorular soramadık
Birbirimizden başka bi' cevap bulamadık
Biz hiç alışamadık, bir kalıba uyamadık
Birbirimizden başka bir dala konamadık
[Nakarat]
Son bir gece daha çirkin olalım
Aynalara değil, birbirimize bakalım
Bir hayattı tutunamadık
Gel ona bir son yazalım
Son bir gece daha çirkin olalım
Aynalara değil, birbirimize bakalım
Bir hayattı tutunamadık
Gel ona bir son yazalım
[Köprü]
Biz güzel olamadık, dikiş tutturamadık
Birbirimizden başka bi' siper bulamadık
[Nakarat]
Son bir gece daha çirkin olalım
Aynalara değil, birbirimize bakalım
Bir hayattı tutunamadık
Gel ona bir son yazalım
Son bir gece daha çirkin olalım
Aynalara değil, birbirimize bakalım
Bir hayattı tutunamadık
Gel ona bir son yazalım
***
[Bölüm 2]
Gömleğim beyaz olsun, sen seç kravatımı
Eteğin kırmızı olsun, açık bırak saçlarını
Son kez giyin benim için ve sen ütüle kravatımı
Bir kağıt bir kalem bul, karala son satırlarını
[Köprü]
Ahtapotlar gibi (El ele) son defa dolanalım (El ele) birbirimize
Ellerimde ellerin (El ele) el ele, el ele, el ele, el ele
[Nakarat]
Son bir gece daha çirkin olalım
Aynalara değil, birbirimize bakalım
Bir hayattı tutunamadık
Gel ona noktayı koyalım
Son bir gece daha çirkin olalım
Aynalara değil, birbirimize bakalım
Bir hayattı tutunamadık
Gel ona noktayı koyalım
-
Ağlat Beni
***
Uykunda izledim seni, masum ve bir başına...
Bak demin gülümsedin dokununca dudağina..
Bir ayrilik mı eksik yüzünün kivriminda?
Yarin uyandiginda, benden kalacak o da...
***
Bir fotoğraftır belki bende saklı kalan
İlkbaharda çekilmiş sonbaharda yakilan
Kör baliklar gibi ağlara takilan..
Sigaramin ucunda derdimi harmanlayan
***
Ben kendim yapamadım
Bari sen ağlat beni
***
Ağlat beni ağlat beni
Ağlat beni ağlat beni
***
Mevsimler geçecek
Sesler silinecek
Gözyaşlarin düşecek
Yanaklarin nemlenecek
Ama bir gün gelecek
Tekrar yüzün gülecek
-
Küskün
Üzgün
Düşkün
Bakışların
Gözlerime
Saplanan
İki mızrak sanki
Bitkin
Gergin
Yorgun
Göz yaşların
Sarılıpta dökülen bir kaç yaprak belki
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Kırgın
Bıkkın
Dargın
Yakarışların
Lunaparkta unutulan bir çocuk sanki
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
-
Acı çeksem de alışacağım
Tuza müpteladır yaralarım
Kalabalığa karışacağım
Ama terk etmeyecek korkularım
***
Her devirdiğim buruk kadeh,
Bir öncekine küfredecek
Nefesim kesildiğinde
Kimse beni özlemeyecek
***
Her saat her dakika
Boğazımda düğümlenecek
Artık cevap arama
***
Ama sen ağlayamazsın
Sen erkek adamsın
Gülen yüzünün ardında
Gizlice kanayansın
***
Bunlara ağlayamazsın
Sen erkek adamsın
Gülümsemenin ardında
Gizlice kanayansın
***
Acı çeksem de alışmalıyım
Tuza müptela benim yaralarım
Gizlice kahrolacağım
Kurşun geçirmez benim yalnızlığım
***
Her saat her dakika
Boğazımda düğümlenecek
Artık cevap arama..
***
Bir gün gelip çattığında,
Bileğimi kesecek bıçak
Ama tek damla kan akmayacak
-
Yedi rengi görmeyen bir çocuktum büyüdüm
Gölge gibi bedensiz bir hayata büründüm
İnsan yüzü görmeyen bir diyara süründüm
Yarını hiç bilmeyen bir dündüm bir bugündüm
Kapat perdelerimi
Artık güneş girmesin
Kimse beni bilmesin
Kapat perdelerimi
Kalbin beni sevmesin
Derdim sana geçmesin
Sussun istiyorsun şu koca kalabalık
Bomboş olsun sokaklar çalmasın telefonun
Hiç kimse özlemesin gelmesinler kapına
İhtiyacın yok çünkü yeni bir hatıraya
Kapat perdelerimi
Artık güneş girmesin
Kimse beni bilmesin
Kapat perdelerimi
Kalbin beni sevmesin
Derdim sana geçmesin
Hayat çok güzeldi, durduk yere üzüldüm
Her doğum günümde neden bir yaş küçüldüm
Hayat çok güzeldi, durduk yere üzüldüm
Her doğum günümde neden bir yaş küçüldüm
Yedi rengi görmeyen bir çocuktum büyüdüm
Gölge gibi bedensiz bir hayata büründüm
İnsan yüzü görmeyen bir diyara süründüm
Yarını hiç bilmeyen bir dündüm bir bugündüm
-
topuklu kırmızı ayakkabına
sokak boyuncaki çalımlarına
lavanta kokulu o gerdanına
biraz da laftan anlasan ya
***
herkesi öpme
mahallede söz olur
herkesi sevme
hafif meşrep olur
herkese verme gönlünü
ayıp olur
sen yine hebenneka (2x)
***
hesap kitap nedir bilemezsin
giydiğini tekrar giyemezsin
rujunu taşırmadan süremezsin
bu gidişle gelinlik giyemezsin
-
Yalnızsın, kuşlara hasret bir korkuluk gibi
Unutulacaksın, hiç okunmamış eski bir kitap gibi
Yorgunsun, artık mürekkep tutmaz bir defter gibi
Yıkılacaksın, yırtıp atılan son bir mektup gibi
Yaralısın ve yaralı kalacaksın
Geceleri yatağında yarana sarılacaksın
Yalnızsın, yaprakların orttuğu eski bir sokak gibi
Küskünsün, balıklarını kıyıya vuran bir okyanus gibi
Yağmursuzsun, hikayesi eksik bir ihtiyar ağac gibi
Anlamsızsın, çocukların korktuğu bir donme dolap gibi
Yaralısın ve yaralı kalacaksın
Geceleri yatağında yarana sarılacaksın
Yaralısın ve yaralı kalacaksın
Geceleri yatağında yarana sarılacaksın
Yalnızsın, korkuluk gibi.
Yorgunsun, İstanbul gibi.
Yıkılacaksın, bir duvar gibi.
Unutulacaksın, her yalniz gibi.
Yalnızsın, bir bedel gibi.
Yorgunsun, İstanbul gibi.
Küskünsün, bir çocuk gibi.
Unutulacaksın, her yalniz gibi
-
Küskün
Üzgün
Düşkün
Bakışların
Gözlerime
Saplanan
İki mızrak sanki
Bitkin
Gergin
Yorgun
Göz yaşların
Sarılıpta dökülen bir kaç yaprak belki
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Kırgın
Bıkkın
Dargın
Yakarışların
Lunaparkta unutulan bir çocuk sanki
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin
Yorgun
Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin
Sarhoş
-
Bir iki üç dört beş
Altı yedi sekiz dokuz on
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Her birliktelik kalbinin emzireceği bir yeni bebektir
Önce emeklemeyi sonra yürümeyi öğretmen gerekir
Kalbindeki sütü tüketmediler mi
Bazen hiç başlamaması bir gün bitmesinden iyidir
Çünkü beraberlik yaşlanırken bir terkediş gençleşir
Seni hiç terk etmediler mi
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Aslında aslında dostluklar da kardan adam gibidir
Eriyecekleri bile bile inşa edilir
Kapım neden hiç çalmıyor artık
Fotoğraflardaki insanlar hatırlıyor mu beni isimleri neydi
Bunların yü... yü... yü... yüzleri yüzleri çok tanıdık
Yalnız kalmak bir ilaç mıdır yoksa hastalığın ta kendisi mi
Işığı görünce karanlığa kaçıyorum hemen böcekler gibi
Bir şeye çok uzun süre bakarsan onu görmemeye başlıyorsun
Hayat, hayat keşke, keşke bu kadar etobur olmasaydı (etobur olmasaydı)
İşte sen kurbanlarından korkan kanlı zalim bıçak
Sen kendi gölgesinden bile korkan bir paranoyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Sen kırık cam üstünde yalın ayak ve çırılçıplak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Bir paranoyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Bir paranoyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Bir paranoyak
Bir paranoyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Kalbi çoktan iflas etmiş bir kardiyak
Kalbi çoktan iflas etmiş bir kardiyak
Yalın ayak ve çırılçıplak
İşte sen
Bir paranoyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Bir paranoyak
Bir hipokondriyak
Bir hipokondriyak
Bir paranoyak
Bir paranoyak
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