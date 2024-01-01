Anlıyorsun Kokusu mu sinmiş yastığına, uykuna gem vurmuş Arzusu mu dinmiş yokluğunda, gözlerine perde düşmüş Gizlice akan gözyaşında, yanakların suyunu çekmiş Şarkısı mı bitmiş kulaklarında, gece yarısını çoktan geçmiş *** Anlıyorsun bitecek Gözlerin renkten düşecek Sancıların henüz bir bebek Gitgide büyüyecek *** Biliyorsun bitecek Gözlerin yorgun düşecek Yalnızlık henüz bir bebek Günden güne büyüyecek *** Bir mavi bisiklet mi kalmış, çocukluk rüyasında. Başka renk mi düşlemiş kalbin, kırmızı odasında.

Ah Çikolata uzun konuştuk bütün gece ama bak üstün açık uyumuşsun sen yine avuçlarımda taşıdım sonra seni ben yine rüyalarımı havaya savurmuşsun *** ah çikolata yarama merhem olsana ah çikolata onu unuttursana *** hüzün dolu yüzün ve sensizken uzun gece ama bak habersiz ve umarsızsın sen yine avuçlarımda aradım sonra seni ben yine hayallerini havaya savurmuşsun *** ah çikolata yarama merhem olsana ah çikolata onu unuttursana ah çikolata beni benden alsana ah çikolata hadi sözünde dursana

Ahtapotlar [Bölüm 1] Biz güzel olamadık, sorular soramadık Birbirimizden başka bi' cevap bulamadık Biz hiç alışamadık, bir kalıba uyamadık Birbirimizden başka bir dala konamadık [Nakarat] Son bir gece daha çirkin olalım Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayattı tutunamadık Gel ona bir son yazalım Son bir gece daha çirkin olalım Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayattı tutunamadık Gel ona bir son yazalım [Köprü] Biz güzel olamadık, dikiş tutturamadık Birbirimizden başka bi' siper bulamadık [Nakarat] Son bir gece daha çirkin olalım Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayattı tutunamadık Gel ona bir son yazalım Son bir gece daha çirkin olalım Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayattı tutunamadık Gel ona bir son yazalım *** [Bölüm 2] Gömleğim beyaz olsun, sen seç kravatımı Eteğin kırmızı olsun, açık bırak saçlarını Son kez giyin benim için ve sen ütüle kravatımı Bir kağıt bir kalem bul, karala son satırlarını [Köprü] Ahtapotlar gibi (El ele) son defa dolanalım (El ele) birbirimize Ellerimde ellerin (El ele) el ele, el ele, el ele, el ele [Nakarat] Son bir gece daha çirkin olalım Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayattı tutunamadık Gel ona noktayı koyalım Son bir gece daha çirkin olalım Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayattı tutunamadık Gel ona noktayı koyalım

Ağlat Beni Ağlat Beni *** Uykunda izledim seni, masum ve bir başına... Bak demin gülümsedin dokununca dudağina.. Bir ayrilik mı eksik yüzünün kivriminda? Yarin uyandiginda, benden kalacak o da... *** Bir fotoğraftır belki bende saklı kalan İlkbaharda çekilmiş sonbaharda yakilan Kör baliklar gibi ağlara takilan.. Sigaramin ucunda derdimi harmanlayan *** Ben kendim yapamadım Bari sen ağlat beni *** Ağlat beni ağlat beni Ağlat beni ağlat beni *** Mevsimler geçecek Sesler silinecek Gözyaşlarin düşecek Yanaklarin nemlenecek Ama bir gün gelecek Tekrar yüzün gülecek

Zehr-i Zakkum Küskün Üzgün Düşkün Bakışların Gözlerime Saplanan İki mızrak sanki Bitkin Gergin Yorgun Göz yaşların Sarılıpta dökülen bir kaç yaprak belki Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Kırgın Bıkkın Dargın Yakarışların Lunaparkta unutulan bir çocuk sanki Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş

Erkek Adamsın Acı çeksem de alışacağım Tuza müpteladır yaralarım Kalabalığa karışacağım Ama terk etmeyecek korkularım *** Her devirdiğim buruk kadeh, Bir öncekine küfredecek Nefesim kesildiğinde Kimse beni özlemeyecek *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama *** Ama sen ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülen yüzünün ardında Gizlice kanayansın *** Bunlara ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülümsemenin ardında Gizlice kanayansın *** Acı çeksem de alışmalıyım Tuza müptela benim yaralarım Gizlice kahrolacağım Kurşun geçirmez benim yalnızlığım *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama.. *** Bir gün gelip çattığında, Bileğimi kesecek bıçak Ama tek damla kan akmayacak

Kapat Perdelerimi Yedi rengi görmeyen bir çocuktum büyüdüm Gölge gibi bedensiz bir hayata büründüm İnsan yüzü görmeyen bir diyara süründüm Yarını hiç bilmeyen bir dündüm bir bugündüm Kapat perdelerimi Artık güneş girmesin Kimse beni bilmesin Kapat perdelerimi Kalbin beni sevmesin Derdim sana geçmesin Sussun istiyorsun şu koca kalabalık Bomboş olsun sokaklar çalmasın telefonun Hiç kimse özlemesin gelmesinler kapına İhtiyacın yok çünkü yeni bir hatıraya Kapat perdelerimi Artık güneş girmesin Kimse beni bilmesin Kapat perdelerimi Kalbin beni sevmesin Derdim sana geçmesin Hayat çok güzeldi, durduk yere üzüldüm Her doğum günümde neden bir yaş küçüldüm Hayat çok güzeldi, durduk yere üzüldüm Her doğum günümde neden bir yaş küçüldüm Yedi rengi görmeyen bir çocuktum büyüdüm Gölge gibi bedensiz bir hayata büründüm İnsan yüzü görmeyen bir diyara süründüm Yarını hiç bilmeyen bir dündüm bir bugündüm

Hebenneka topuklu kırmızı ayakkabına sokak boyuncaki çalımlarına lavanta kokulu o gerdanına biraz da laftan anlasan ya *** herkesi öpme mahallede söz olur herkesi sevme hafif meşrep olur herkese verme gönlünü ayıp olur sen yine hebenneka (2x) *** hesap kitap nedir bilemezsin giydiğini tekrar giyemezsin rujunu taşırmadan süremezsin bu gidişle gelinlik giyemezsin

Yaralısın Yalnızsın, kuşlara hasret bir korkuluk gibi Unutulacaksın, hiç okunmamış eski bir kitap gibi Yorgunsun, artık mürekkep tutmaz bir defter gibi Yıkılacaksın, yırtıp atılan son bir mektup gibi Yaralısın ve yaralı kalacaksın Geceleri yatağında yarana sarılacaksın Yalnızsın, yaprakların orttuğu eski bir sokak gibi Küskünsün, balıklarını kıyıya vuran bir okyanus gibi Yağmursuzsun, hikayesi eksik bir ihtiyar ağac gibi Anlamsızsın, çocukların korktuğu bir donme dolap gibi Yaralısın ve yaralı kalacaksın Geceleri yatağında yarana sarılacaksın Yaralısın ve yaralı kalacaksın Geceleri yatağında yarana sarılacaksın Yalnızsın, korkuluk gibi. Yorgunsun, İstanbul gibi. Yıkılacaksın, bir duvar gibi. Unutulacaksın, her yalniz gibi. Yalnızsın, bir bedel gibi. Yorgunsun, İstanbul gibi. Küskünsün, bir çocuk gibi. Unutulacaksın, her yalniz gibi

Zehr-i Zakkum II Küskün Üzgün Düşkün Bakışların Gözlerime Saplanan İki mızrak sanki Bitkin Gergin Yorgun Göz yaşların Sarılıpta dökülen bir kaç yaprak belki Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Kırgın Bıkkın Dargın Yakarışların Lunaparkta unutulan bir çocuk sanki Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş Küsmüşte solmuş bir zakkumdu sözlerin Yorgun Yaşlarla dolmuş bir kadehti gözlerin Sarhoş