İste Şarkı Sözleri
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Anlatın n'olur tek tek bana
Değiştim mi ben, ben böyle miydim
Bu kadar mıydı mutlu günler
Kimim kaldı, ah beni kim dinler
Anlatın n'olur tek tek bana
Tükendim mi ben, ben böyle miydim
Ağlamazdım yakışmazdı
İlk damla ah ne zaman aktı
Böyle miydim?
Böyle miydim?
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim
Ah nerede yirmili yaşlarım
Yoruldu kalbim, ben böyle miydim
İlkbahardım hiç üşümezdim
Buz kesiyor artık günlerim
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Durduramıyorum yetmiyor gücüm
Lime lime gecem gündüzüm
Sonuna geldim, kapandı devrim
Artık dizlerimin üstündeyim
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Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
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