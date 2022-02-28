Dile Kolay Kalbe Değil Şarkı Sözleri
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Zakkum
Dile Kolay Kalbe Değil
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Yılların kaleminden çizgiler var
Yüzünde ismin okunuyor çizgiler birleşince
***
Omzuma yıllar ağır gelir
Dile kolay kalbe değil
Olurda döneceksen eğer
Her zaman acımın üstünde
Yerin var, yerin var
***
Omzuma yıllar ağır gelir
Dile kolay kalbe değil
Olurda döneceksen eğer
Her zaman acımın üstünde
Yerin var, yerin var