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Zakkum Dile Kolay Kalbe Değil Dile Kolay Kalbe Değil Yılların kaleminden çizgiler var Yüzünde ismin okunuyor çizgiler birleşince *** Omzuma yıllar ağır gelir Dile kolay kalbe değil Olurda döneceksen eğer Her zaman acımın üstünde Yerin var, yerin var *** Omzuma yıllar ağır gelir Dile kolay kalbe değil Olurda döneceksen eğer Her zaman acımın üstünde Yerin var, yerin var﻿ Tüm Şarkıları