Sen beni bilmezsin Ben senin girdabındayım Hayalini kırsan kaç yazar Ben hayat kırıklığındayım *** Sen beni görmezsin Hep yanı başındayım Hem sana siper olup Hem düşman safındayım *** Elbet bir gün sende özleyeceksin.. Dün soyunduklarımı, sen giyeceksin Elbet bir gün sende seveceksin Bir korkunç manzaradır, kaldırırsa kalbin göreceksin