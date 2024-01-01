Duble, Vol. 1 Şarkı Sözleri
Zakkum Duble, Vol. 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zakkum Duble, Vol. 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duble, Vol. 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen beni bilmezsin
Ben senin girdabındayım
Hayalini kırsan kaç yazar
Ben hayat kırıklığındayım
***
Sen beni görmezsin
Hep yanı başındayım
Hem sana siper olup
Hem düşman safındayım
***
Elbet bir gün sende özleyeceksin..
Dün soyunduklarımı, sen giyeceksin
Elbet bir gün sende seveceksin
Bir korkunç manzaradır, kaldırırsa kalbin göreceksin