Elbet Bir Gün Sen de Şarkı Sözleri Zakkum Elbet Bir Gün Sen de şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zakkum Elbet Bir Gün Sen de şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elbet Bir Gün Sen de sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Zakkum Elbet Bir Gün Sen de Elbet Bir Gün Sen de Sen beni bilmezsin Ben senin girdabındayım Hayalini kursan kaç yazar Ben hayat kırıklığındayım *** Sen beni görmezsin Hep yani başındayım Hem sana siper olup Hem düşman safındayım *** Elbet bir gün sende özleyeceksin Dün soyunduklarımı, sen giyeceksin Elbet bir gün sende seveceksin Bir korkunç manzaradır Kaldırırsa kalbin göreceksin Tüm Şarkıları