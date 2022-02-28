Elbet Bir Gün Sen de Şarkı Sözleri
Zakkum Elbet Bir Gün Sen de şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zakkum Elbet Bir Gün Sen de şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elbet Bir Gün Sen de sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zakkum
Elbet Bir Gün Sen de
Tüm Şarkıları
-
Sen beni bilmezsin
Ben senin girdabındayım
Hayalini kursan kaç yazar
Ben hayat kırıklığındayım
***
Sen beni görmezsin
Hep yani başındayım
Hem sana siper olup
Hem düşman safındayım
***
Elbet bir gün sende özleyeceksin
Dün soyunduklarımı, sen giyeceksin
Elbet bir gün sende seveceksin
Bir korkunç manzaradır
Kaldırırsa kalbin göreceksin