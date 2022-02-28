Gidiyorum Yolcu Et Verdiğin acıdan değil zaten içesim varmış Uyku tutmuyor değil sabahı göresim varmış Suç sende değil çekip gidesim varmış Kal demek kolay değil elin havada kalmış *** Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet Bu şehir bu sonbahar artık sana emanet Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet O günler o ilk bahar hiç yaşanmadı farz et Verdiğin acıdan değil benim gidesim varmış

Acıta Acıta Hayat sormuyor rızamızı Sürüklüyor acıta acıta Müebbet yazıyor cezamızı Çek diyor acıta acıta Kime tutunsa gözletti eskisini Güldürmedi buldu bahanesini Kaçamadık taktı çelmesini Ey hayat çok mu şey istedik? Ey hayat çok mu istedik? Kalpten ağrımız var geçmez diyor Bir umut görsek sürmez diyor Koymuş sofrasına doymam diyor Bir can borcumuz var yetmez diyor *** Hayat atıyor imzasını Alnımıza acıta acıta Kesmiş çoktan hesabımızı Öde diyor acıta acıta Kime tutunsa gözletti eskisini Güldürmedi buldu bahanesini Kaçamadık taktı çelmesini Ey hayat çok mu şey istedik Ey hayat çok mu istedik Kalpten ağrımız var geçmez diyor Bir umut görsek sürmez diyor Koymuş sofrasına doymam diyor Bir can borcumuz var yetmez diyor

Ben Ne Yangınlar Gördüm Sen bana bakma, İlk değil bu. Gidenin kazandığı, Hileli bir oyun bu. *** Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, Döktüğüm son yaprak bu. *** Ben ne yangınlar gördüm, Öylece﻿ bırak beni. Sen ateşten korkarsın, Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, Hiç biri öldürmedi. Sen de git, Unut beni… *** Sen bana bakma, İlk değil bu. Gidenin kazandığı Hileli bir oyun bu. *** Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, Döktüğüm son yaprak bu. *** Ben ne yangınlar gördüm, Öylece﻿ bırak beni. Sen ateşten korkarsın, Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, Hiç biri öldürmedi. Sen de git, Unut beni..

Gökyüzünde Eskiye dalıyor gözüm Dalmasın da ne yapsın Bugün günlerden o gün Sanki döndün ayaktasın *** Bak, güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın, gökyüzünde *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Bak, güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın, gökyüzünde *** Bak, güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın, gökyüzünde *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Kaç yıl oldu gideli Kaçıncı uykundasın Hangi rüzgar aldı seni Hala üşütüyor beni *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Çok, çok yalnızım