Her Gün Sonbahar Şarkı Sözleri
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Eskiye dalıyor gözüm
Dalmasın da ne yapsın
Bugün günlerden o gün
Sanki döndün ayaktasın
***
Bak, güneş batıyor işte
Bir gün daha yakınız
Bu yağmur sensin işte
Oradasın, gökyüzünde
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Bak, güneş batıyor işte
Bir gün daha yakınız
Bu yağmur sensin işte
Oradasın, gökyüzünde
***
Bak, güneş batıyor işte
Bir gün daha yakınız
Bu yağmur sensin işte
Oradasın, gökyüzünde
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Kaç yıl oldu gideli
Kaçıncı uykundasın
Hangi rüzgar aldı seni
Hala üşütüyor beni
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Çok, çok yalnızım
-
Hayat sormuyor rızamızı
Sürüklüyor acıta acıta
Müebbet yazıyor cezamızı
Çek diyor acıta acıta
Kime tutunsa gözletti eskisini
Güldürmedi buldu bahanesini
Kaçamadık taktı çelmesini
Ey hayat çok mu şey istedik?
Ey hayat çok mu istedik?
Kalpten ağrımız var geçmez diyor
Bir umut görsek sürmez diyor
Koymuş sofrasına doymam diyor
Bir can borcumuz var yetmez diyor
***
Hayat atıyor imzasını
Alnımıza acıta acıta
Kesmiş çoktan hesabımızı
Öde diyor acıta acıta
Kime tutunsa gözletti eskisini
Güldürmedi buldu bahanesini
Kaçamadık taktı çelmesini
Ey hayat çok mu şey istedik
Ey hayat çok mu istedik
Kalpten ağrımız var geçmez diyor
Bir umut görsek sürmez diyor
Koymuş sofrasına doymam diyor
Bir can borcumuz var yetmez diyor
-
Sen bana bakma,
İlk değil bu.
Gidenin kazandığı,
Hileli bir oyun bu.
***
Sen bana bakma,
Belki de en doğrusu bu.
Ben sonbaharım,
Döktüğüm son yaprak bu.
***
Ben ne yangınlar gördüm,
Öylece bırak beni.
Sen ateşten korkarsın,
Kaç kurtar kendini.
Ben ne yaralar aldım,
Hiç biri öldürmedi.
Sen de git,
Unut beni…
***
Sen bana bakma,
İlk değil bu.
Gidenin kazandığı
Hileli bir oyun bu.
***
Sen bana bakma,
Belki de en doğrusu bu.
Ben sonbaharım,
Döktüğüm son yaprak bu.
***
Ben ne yangınlar gördüm,
Öylece bırak beni.
Sen ateşten korkarsın,
Kaç kurtar kendini.
Ben ne yaralar aldım,
Hiç biri öldürmedi.
Sen de git,
Unut beni..
-
Verdiğin acıdan değil zaten içesim varmış
Uyku tutmuyor değil sabahı göresim varmış
Suç sende değil çekip gidesim varmış
Kal demek kolay değil elin havada kalmış
***
Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet
Bu şehir bu sonbahar artık sana emanet
Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet
O günler o ilk bahar hiç yaşanmadı farz et
Verdiğin acıdan değil benim gidesim varmış
-
Ne çok sevenin varmış senin,
Hep hatırlatan biri çıkar.
Sen misin sahibi bu şehrin,
Sokaklar hep mi sana çıkar?
***
Bu sokaklar sana çıkar…
***
Hatıran sormaz nasıl halim,
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim,
Burada her gün sonbahar.
***
Hatıran sormaz nasıl halim,
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim,
Bana her gün sonbahar.
***
Seninle uyurgezerim,
Hep uyandıran biri çıkar.
Sen misin sahibi gecelerin,
Sabahlar hep mi sana çıkar?
***
Bu sabahlar sana çıkar…
***
Hatıran sormaz nasıl halim?
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim,
Burada her gün sonbahar.
***
Hatıran sormaz nasıl halim?
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim.
Bana her gün sonbahar.
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