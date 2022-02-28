Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yaşamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yaşamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Kalbindeki derdi siler atarım Pınarlar gibi coşar akarım Kış göstermem sana ben hep baharım Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle ateş olurum Dolarım havaya nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gülü susuz seni aşksız bırakmam

Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben Düşeceksin sanırım kirpiklerimden Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. *** Git, mutlu olacaksan beni düşünme Sen iyi bak kendine, beni dert etme Önce beni bir dinle, bir bak hâlime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. *** Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Git, yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. *** Git, mutlu olacaksan beni düşünme Sen iyi bak kendine, beni dert etme Önce beni bir dinle, bir bak hâlime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen