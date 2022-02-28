Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı Şarkı Sözleri
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Zakkum
Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı
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Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Kalbindeki derdi siler atarım
Pınarlar gibi coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
-
Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben
Düşeceksin sanırım kirpiklerimden
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen.
***
Git, mutlu olacaksan beni düşünme
Sen iyi bak kendine, beni dert etme
Önce beni bir dinle, bir bak hâlime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen.
***
Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz
Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz
Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Git, yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen.
***
Git, mutlu olacaksan beni düşünme
Sen iyi bak kendine, beni dert etme
Önce beni bir dinle, bir bak hâlime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen