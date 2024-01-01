Hangi Hangi dua korur beni? Hangi dudak fısıldar? Hangi yol çağırır beni? *** Hangi şehir kucaklar? Hangi dert dağlar beni? Hangi söz avutur? Hangi rüya sayıklar beni? *** Hangi ninni uyutur? Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep ver yaşamaya Uçurumda sallanırken *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep bul yaşamaya Bırakma ellerimi *** Bir el yeter inan tutunmaya Hangi ateş yakar beni? Hangi nefes söndürür? Hangi kalp kabul eder beni? *** Hangi mevsim ısıtır? Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep ver yaşamaya Uçurumda sallanırken *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep bul yaşamaya Bırakma ellerimi *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep ver yaşamaya Uçurumda sallanırken *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep bul yaşamaya Bırakma ellerimi Bir el yeter inan tutunmaya

Bulamadıkki Hangi dala el attık da, kurumadı ki Hangi yare sevsin diye kul olmadık ki Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik Gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki *** Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik Gönlümüzce bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki *** Felek bizde, biz felekte kusur ararken Talihe bak, sırt çevirdi durup dururken Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki *** Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Gönlümüzce bir sevgili, bulamadık ki, saramadık ki *** Her silleden bir tecrübe, bir fikir aldık Bazen öyle gün gördük ki, şaşırdık kaldık Hakikatler yordu bizi, hayale daldık Hayalde de mutluluğu saramadık ki *** Gerçeklerden biraz kaçıp rüyaya daldık Rüyada da bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki *** Biz felekte, felek bizde kusur ararken Talihe yine sırt çevirdi durup dururken Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki *** Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Gönlümüzce bu aleme, doyamadık ki, doyamadık ki

En Büyük Dert Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin Söyle neylesin? *** En büyük dert, dertlerin bitmesidir En büyük dert, dertlerin bitmesidir Sen benim dertlerimin en güzelisin En güzelisin *** Bir nefeslik ömrüm kalsa Ecelim aşkından olsa Sen benim şu dünyamdaki En güzel dertsin En güzel dertsin Tek sevdiğimsin *** Her acıda bir tecrübe, bir gaye vardır Her acının arkasında bir gaye vardır Her şey gibi derdin çoğu ömre zarardır Her şey gibi acının da çoğu zarardır Çoğu zarardır *** Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden Viran olan gönlün kime ne hayrı vardır Ne hayrı vardır *** Bir nefeslik ömrüm kalsa Ecelim aşkından olsa Sen yine şu dertlerimin En güzel dertsin En güzel dertsin Tek sevdiğimsin *** Tek sevdiğimsin Tek sevdiğimsin

Kara Toprak Kara toprak beni de bas bağrına Ümidim yok çıkmak için yarına Kim dayanır bu acının kahrına, kahrına Gayrı artık bağrım bana yar oldu, yar oldu, yar oldu Beni yardan ayıranlar ettiğinden ne buldu, ne buldu, ne buldu Bir gün bu alemden göçüp gidersem Bil ki sebep senin cefan olmuştur Sanma suçlu olan kaderimizdir En büyük darbeyi bana aşkın vurmuştur Çekemez oldum aşkı bize ne verdi Mutluluk yollarında çare tükendi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi Sensiz var olmanın ne anlamı var Söyle şimdi nasıl yaşayacağım Beni can evimden vuran sevdiğim Zorda olsa sensizliğe alışacağım Çekemez oldum aşkı bize ne verdi Mutluluk yollarında çare tükendi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi

Kır Gönlümün Zincirini İşte sevgi işte aşk Dilediğince al senin olsun İşte sevgi işte aşk Dilediğince al senin olsun *** Kır gönlünün zincirini Neşe mutluluk sar senin olsun Kır gönlünün zincirlerini Neşe mutluluklar senin olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Her günde bir müjdenin Gizliliği var bulmasını bil Her günde bir mutluluk Müjdesi vardır bulmasını bil *** Sen yeter ki kıymet verip Seni seveni sevmesini bil Sen yeter ki kaybetmeden Seni seveni sevmesini bil *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun

Ne Geçti Eline Of of, of, of, of *** Her nereye baksam seni buluyorsam Her derdime ortak seni ediyorsam Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime? *** Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam Her an anılarda senle yaşıyorsam Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline? *** Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? *** Of of, of, of, of *** Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim Benim tek gerçeğim olmak istemiştin Ve sen bir isterken bense bin vermiştim Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime? *** Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline? *** Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim Beddua değil bu, sev de gör dilerim Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim

Vazgeç Gönlüm (Eski) Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? *** Unut dertten zevk almayı Unut dertten zevk almayı Seni ancak seven anlar Seni ancak seven anlar *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar *** Sen attın bu kördüğümü Sen attın bu kördüğümü Çare sende bende değil Çare sende bende değil *** Kör olsun şu aşkın gözü Kör olsun şu aşkın gözü Hata bende sende değil Hata bende sende değil *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar