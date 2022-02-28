Her Gün Sonbahar Ne çok sevenin varmış senin, Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin, Sokaklar hep mi sana çıkar? *** Bu sokaklar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Bana her gün sonbahar. *** Seninle uyurgezerim, Hep uyandıran biri çıkar. Sen misin sahibi gecelerin, Sabahlar hep mi sana çıkar? *** Bu sabahlar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim. Bana her gün sonbahar.

Acıta Acıta Hayat sormuyor rızamızı Sürüklüyor acıta acıta Müebbet yazıyor cezamızı Çek diyor acıta acıta Kime tutunsa gözletti eskisini Güldürmedi buldu bahanesini Kaçamadık taktı çelmesini Ey hayat çok mu şey istedik? Ey hayat çok mu istedik? Kalpten ağrımız var geçmez diyor Bir umut görsek sürmez diyor Koymuş sofrasına doymam diyor Bir can borcumuz var yetmez diyor *** Hayat atıyor imzasını Alnımıza acıta acıta Kesmiş çoktan hesabımızı Öde diyor acıta acıta Kime tutunsa gözletti eskisini Güldürmedi buldu bahanesini Kaçamadık taktı çelmesini Ey hayat çok mu şey istedik Ey hayat çok mu istedik Kalpten ağrımız var geçmez diyor Bir umut görsek sürmez diyor Koymuş sofrasına doymam diyor Bir can borcumuz var yetmez diyor

Ben Ne Yangınlar Gördüm Sen bana bakma, İlk değil bu. Gidenin kazandığı, Hileli bir oyun bu. *** Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, Döktüğüm son yaprak bu. *** Ben ne yangınlar gördüm, Öylece﻿ bırak beni. Sen ateşten korkarsın, Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, Hiç biri öldürmedi. Sen de git, Unut beni… *** Sen bana bakma, İlk değil bu. Gidenin kazandığı Hileli bir oyun bu. *** Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, Döktüğüm son yaprak bu. *** Ben ne yangınlar gördüm, Öylece﻿ bırak beni. Sen ateşten korkarsın, Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, Hiç biri öldürmedi. Sen de git, Unut beni..

Gidiyorum Yolcu Et Verdiğin acıdan değil zaten içesim varmış Uyku tutmuyor değil sabahı göresim varmış Suç sende değil çekip gidesim varmış Kal demek kolay değil elin havada kalmış *** Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet Bu şehir bu sonbahar artık sana emanet Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet O günler o ilk bahar hiç yaşanmadı farz et Verdiğin acıdan değil benim gidesim varmış