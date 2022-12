Ne çok sevenin varmış senin, Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin, Sokaklar hep mi sana çıkar? *** Bu sokaklar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Bana her gün sonbahar. *** Seninle uyurgezerim, Hep uyandıran biri çıkar. Sen misin sahibi gecelerin, Sabahlar hep mi sana çıkar? *** Bu sabahlar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim. Bana her gün sonbahar.