Bir iki üç dört beş Altı yedi sekiz dokuz on 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34 Her birliktelik kalbinin emzireceği bir yeni bebektir Önce emeklemeyi sonra yürümeyi öğretmen gerekir Kalbindeki sütü tüketmediler mi Bazen hiç başlamaması bir gün bitmesinden iyidir Çünkü beraberlik yaşlanırken bir terkediş gençleşir Seni hiç terk etmediler mi 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Aslında aslında dostluklar da kardan adam gibidir Eriyecekleri bile bile inşa edilir Kapım neden hiç çalmıyor artık Fotoğraflardaki insanlar hatırlıyor mu beni isimleri neydi Bunların yü... yü... yü... yüzleri yüzleri çok tanıdık Yalnız kalmak bir ilaç mıdır yoksa hastalığın ta kendisi mi Işığı görünce karanlığa kaçıyorum hemen böcekler gibi Bir şeye çok uzun süre bakarsan onu görmemeye başlıyorsun Hayat, hayat keşke, keşke bu kadar etobur olmasaydı (etobur olmasaydı) İşte sen kurbanlarından korkan kanlı zalim bıçak Sen kendi gölgesinden bile korkan bir paranoyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Sen kırık cam üstünde yalın ayak ve çırılçıplak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Bir paranoyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Bir paranoyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Bir paranoyak Bir paranoyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Kalbi çoktan iflas etmiş bir kardiyak Kalbi çoktan iflas etmiş bir kardiyak Yalın ayak ve çırılçıplak İşte sen Bir paranoyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Bir paranoyak Bir hipokondriyak Bir hipokondriyak Bir paranoyak Bir paranoyak 308, 309, 310, 311, 312 313, 314, 315, 316, 317 318, 319, 320, 321, 322 323, 324, 325, 326, 327 328, 329, 330, 331, 332 333

Acı çeksem de alışacağım Tuza müpteladır yaralarım Kalabalığa karışacağım Ama terk etmeyecek korkularım *** Her devirdiğim buruk kadeh, Bir öncekine küfredecek Nefesim kesildiğinde Kimse beni özlemeyecek *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama *** Ama sen ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülen yüzünün ardında Gizlice kanayansın *** Bunlara ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülümsemenin ardında Gizlice kanayansın *** Acı çeksem de alışmalıyım Tuza müptela benim yaralarım Gizlice kahrolacağım Kurşun geçirmez benim yalnızlığım *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama.. *** Bir gün gelip çattığında, Bileğimi kesecek bıçak Ama tek damla kan akmayacak