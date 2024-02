Yedi rengi görmeyen bir çocuktum büyüdüm Gölge gibi bedensiz bir hayata büründüm İnsan yüzü görmeyen bir diyara süründüm Yarını hiç bilmeyen bir dündüm bir bugündüm Kapat perdelerimi Artık güneş girmesin Kimse beni bilmesin Kapat perdelerimi Kalbin beni sevmesin Derdim sana geçmesin Sussun istiyorsun şu koca kalabalık Bomboş olsun sokaklar çalmasın telefonun Hiç kimse özlemesin gelmesinler kapına İhtiyacın yok çünkü yeni bir hatıraya Kapat perdelerimi Artık güneş girmesin Kimse beni bilmesin Kapat perdelerimi Kalbin beni sevmesin Derdim sana geçmesin Hayat çok güzeldi, durduk yere üzüldüm Her doğum günümde neden bir yaş küçüldüm Hayat çok güzeldi, durduk yere üzüldüm Her doğum günümde neden bir yaş küçüldüm Yedi rengi görmeyen bir çocuktum büyüdüm Gölge gibi bedensiz bir hayata büründüm İnsan yüzü görmeyen bir diyara süründüm Yarını hiç bilmeyen bir dündüm bir bugündüm

Acı çeksem de alışacağım Tuza müpteladır yaralarım Kalabalığa karışacağım Ama terk etmeyecek korkularım *** Her devirdiğim buruk kadeh, Bir öncekine küfredecek Nefesim kesildiğinde Kimse beni özlemeyecek *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama *** Ama sen ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülen yüzünün ardında Gizlice kanayansın *** Bunlara ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülümsemenin ardında Gizlice kanayansın *** Acı çeksem de alışmalıyım Tuza müptela benim yaralarım Gizlice kahrolacağım Kurşun geçirmez benim yalnızlığım *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama.. *** Bir gün gelip çattığında, Bileğimi kesecek bıçak Ama tek damla kan akmayacak