Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse Şarkı Sözleri
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Zakkum
Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse
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Kırıp döktüklerin, berbat ettiklerin
Ne varsa kirlettiğin
Ben arkandan toplarım
Git
***
Burası benim evim, sen misafirdin
Dağıttığın bu hayat
Ben arkandan toplarım
Git
***
Git
Ben zaten hep seni
Her an gidecekmişsin gibi sevdim
***
Yorgundun bana geldin
Kalbimde dinlendin
Madem artık gideceksin git
Müsaade senin