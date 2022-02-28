Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse Şarkı Sözleri Zakkum Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zakkum Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Zakkum Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse Müsaade Senin Ft. Ceylan Köse Kırıp döktüklerin, berbat ettiklerin Ne varsa kirlettiğin Ben arkandan toplarım Git *** Burası benim evim, sen misafirdin Dağıttığın bu hayat Ben arkandan toplarım Git *** Git Ben zaten hep seni Her an gidecekmişsin gibi sevdim *** Yorgundun bana geldin Kalbimde dinlendin Madem artık gideceksin git Müsaade senin Tüm Şarkıları