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7/24 Dinle 13

13 Şarkı Sözleri

Zakkum 13 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zakkum 13 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 13 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zakkum

Zakkum

13

  • Öleceğim

  • 24 Ayar

  • Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

  • Anason

  • Biraz Uyu (Düet Cem Adrian)

  • Kale Değilsin

  • Koma (Düet Hayko Cepkin)

  • Parçalansın

  • Sanrı

  • Teslim Ol

  • Uyanık Mısın

  • Yüzük

  • Şarapnel

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