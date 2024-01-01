Tanışmadan Karşımdasın bakıyorsun bana Merhaba desek başlayacak Uzun sürmeyecek olsa da Güzel günlerimiz olacak *** Belli işte gözlerinden Benim gibi yorgunsun Ayrılalım tanışmadan Bir cinayet eksik olsun

Acıta Acıta Hayat sormuyor rızamızı Sürüklüyor acıta acıta Müebbet yazıyor cezamızı Çek diyor acıta acıta Kime tutunsa gözletti eskisini Güldürmedi buldu bahanesini Kaçamadık taktı çelmesini Ey hayat çok mu şey istedik? Ey hayat çok mu istedik? Kalpten ağrımız var geçmez diyor Bir umut görsek sürmez diyor Koymuş sofrasına doymam diyor Bir can borcumuz var yetmez diyor *** Hayat atıyor imzasını Alnımıza acıta acıta Kesmiş çoktan hesabımızı Öde diyor acıta acıta Kime tutunsa gözletti eskisini Güldürmedi buldu bahanesini Kaçamadık taktı çelmesini Ey hayat çok mu şey istedik Ey hayat çok mu istedik Kalpten ağrımız var geçmez diyor Bir umut görsek sürmez diyor Koymuş sofrasına doymam diyor Bir can borcumuz var yetmez diyor

Ben Ne Yangınlar Gördüm Sen bana bakma, İlk değil bu. Gidenin kazandığı, Hileli bir oyun bu. *** Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, Döktüğüm son yaprak bu. *** Ben ne yangınlar gördüm, Öylece﻿ bırak beni. Sen ateşten korkarsın, Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, Hiç biri öldürmedi. Sen de git, Unut beni… *** Sen bana bakma, İlk değil bu. Gidenin kazandığı Hileli bir oyun bu. *** Sen bana bakma, Belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, Döktüğüm son yaprak bu. *** Ben ne yangınlar gördüm, Öylece﻿ bırak beni. Sen ateşten korkarsın, Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, Hiç biri öldürmedi. Sen de git, Unut beni..

Gidiyorum Yolcu Et Verdiğin acıdan değil zaten içesim varmış Uyku tutmuyor değil sabahı göresim varmış Suç sende değil çekip gidesim varmış Kal demek kolay değil elin havada kalmış *** Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet Bu şehir bu sonbahar artık sana emanet Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet O günler o ilk bahar hiç yaşanmadı farz et Verdiğin acıdan değil benim gidesim varmış

Gökyüzünde Eskiye dalıyor gözüm Dalmasın da ne yapsın Bugün günlerden o gün Sanki döndün ayaktasın *** Bak, güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın, gökyüzünde *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Bak, güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın, gökyüzünde *** Bak, güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın, gökyüzünde *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Kaç yıl oldu gideli Kaçıncı uykundasın Hangi rüzgar aldı seni Hala üşütüyor beni *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Müebbet yalnızlığım *** Aklıma düşüyor yüzün Gülümser gibi ayrılışın Artık sayılı zaman değil Çok, çok yalnızım

Her Gün Sonbahar Ne çok sevenin varmış senin, Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin, Sokaklar hep mi sana çıkar? *** Bu sokaklar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Bana her gün sonbahar. *** Seninle uyurgezerim, Hep uyandıran biri çıkar. Sen misin sahibi gecelerin, Sabahlar hep mi sana çıkar? *** Bu sabahlar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim. Bana her gün sonbahar.

Bilemedim Arka sokaklarımdın Ben hep kuytularında En güzel günlerimdin İşaretledim duvarlara Arka sokaklarımdın Ben hep kuytularında En güzel günlerimdin İşaretledim duvarlara Artık çok geç ama Ben bilemedim o günlerin değerini İttim günün birinde senin bile ellerini Neden dur demedin anlatmadın bedelini Sen içindeyken yaktım kendi evimi Göz kapaklarımdın Bölünmüş uykularımda En güzel yıllarımdın Anlamazdım gençtim daha Göz kapaklarımdın Bölünmüş uykularımda En güzel yıllarımdın Anlamazdım gençtim daha Çok geç ama Ben bilemedim o günlerin değerini İttim günün birinde senin bile ellerini Neden dur demedin anlatmadın bedelini Sen içindeyken yaktım kendi evimi

Eski Turk Filmleri Sanki kapı çalacak Döneceksin geri Öyle biter ya hani Eski Türk filmleri *** Anlıyor onlar beni Gittiğinden beri Ayrılık tedavisi Eski Türk filmleri *** Geri dönüllür diye Hep kandırır beni Hiç gitmemişsin gibi Eski Türk filmleri *** Biz ki masum değildik Anlatmasa da bizi Uzak bir masal gibi Eski Türk filmleri

Hangi Hangi dua korur beni? Hangi dudak fısıldar? Hangi yol çağırır beni? *** Hangi şehir kucaklar? Hangi dert dağlar beni? Hangi söz avutur? Hangi rüya sayıklar beni? *** Hangi ninni uyutur? Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep ver yaşamaya Uçurumda sallanırken *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep bul yaşamaya Bırakma ellerimi *** Bir el yeter inan tutunmaya Hangi ateş yakar beni? Hangi nefes söndürür? Hangi kalp kabul eder beni? *** Hangi mevsim ısıtır? Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep ver yaşamaya Uçurumda sallanırken *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep bul yaşamaya Bırakma ellerimi *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep ver yaşamaya Uçurumda sallanırken *** Bir el yeter inan tutunmaya Söyle, şimdi söyle bana Bir sebep bul yaşamaya Bırakma ellerimi Bir el yeter inan tutunmaya

Kabadayı Hele şu büyük bi' bitsin Gider vururum kapısına Ölmedik, başkasını sevsin Görmüşler ya kol kola Neymiş, ona yetmezmişim Güzel bir söz etmezmişim Çiçeklerle gelmezmişim Ben adam etmezmişim Başka dünyadan gelmişim Yol yordam bilmezmişim Neden mutlu etmezmişim Ben nasıl erkekmişim Hem ben niye gidecekmişim Çağırın gelsin karşıma İmkan yok başkasını sevsin Bakmayın onun lafına Neymiş, ona yetmezmişim Güzel bir söz etmezmişim Çiçeklerle gelmezmişim Ben adam etmezmişim Başka dünyadan gelmişim Yol yordam bilmezmişim Neden mutlu etmezmişim Ben nasıl erkekmişim Her gece aynı hikâye Yıllardır aynı terane Kimdir bu kız, ner'de yaşar? Bizi de ettin divane Her gece aynı hikâye Yıllardır aynı terane Kimdir bu kız, ner'de yaşar? Bizi de ettin divane Her gece aynı hikâye Yıllardır aynı terane Kimdir bu kız, ner'de yaşar? Bizi de ettin divane Her gece aynı hikâye Yıllardır aynı terane Kimdir bu kız, ner'de yaşar? Bizi de ettin divane

Kiminiz Kiminiz sordunuz adımı Bir gün unutmak için Kiminiz dosttunuz bana Sırtıma yara açmak için Kiminiz sevdiniz beni İçime sığmadı içim Sonra tuttunuz elimden Bırakıp acıtmak için Gün geldi, hikâye bitti Geç olsa da fark ettiniz Hadi söyleyin şimdi Beni nasıl bilirdiniz? Gün geldi, hikâye bitti Geç olsa da fark ettiniz Hadi söyleyin şimdi Beni nasıl bilirdiniz? Dokunmayın Bana Dokunmayın Son nefeste bitti hepsi Unutmayın Beni Unutmayın "Düşmüştü, kalkamadı." dersin Kiminiz sordunuz adımı Bir gün unutmak için Kiminiz dosttunuz bana Sırtıma yara açmak için Kiminiz sevdiniz beni İçime sığmadı içim Sonra tuttunuz elimden Bırakıp acıtmak için Gün geldi, hikâye bitti Geç olsa da fark ettiniz Hadi söyleyin şimdi Beni nasıl bilirdiniz? Gün geldi, hikâye bitti Geç olsa da fark ettiniz Hadi söyleyin şimdi Beni nasıl bilirdiniz? Dokunmayın Bana Dokunmayın Son nefeste bitti hepsi Unutmayın Beni Unutmayın "Düşmüştü, kalkamadı." dersin Dokunmayın Bana Dokunmayın Son nefeste bitti hepsi Unutmayın Beni Unutmayın "Düşmüştü, kalkamadı." dersin

Tutukluyum Gözyaşlarım benim değil Sen istedikçe akıyor En sevdiğim şarkılar Neden düşman kesiliyor? Dokunduğun tüm eşyalar Neden içime dokunuyor? "İyi bak", dediğin çiçek Neden ölmek bilmiyor? Tutukluyum dört duvar Dördü de seni sorar Geceleri sol yanımda Sessiz hayalin yatar Tutukluyum dört duvar Dördü de seni sorar Geceleri sol yanımda Sessiz hayalin yatar Gözyaşlarım benim mi ki? Sen istedikçe akıyor En sevdiğim şarkılar Neden düşman kesiliyor? Dokunduğun tüm eşyalar Neden içime dokunuyor? "İyi bak", dediğin çiçek Neden ölmek bilmiyor? Tutukluyum dört duvar Dördü de seni sorar Geceleri sol yanımda Sessiz hayalin yatar Tutukluyum dört duvar Dördü de seni sorar Geceleri sol yanımda Sessiz hayalin yatar