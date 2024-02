İnce yaşlar dolduruyor yüzündeki çukurları Ellerin neden titriyor, tutamıyor sigaranı Parmakla gösteriyor uzaktan seni insanlar Ne kadar yakındılar ama artık senden korkuyorlar Bir ışık yok biliyorsun tünelin öbür ucunda Derler ki kiraz yetişmezmiş zakkum ağacında Sen ki pek inatçıydın, yenik düşmezdin asla Ezber bozuldu artık, her şey paramparça İşte bu yüzden bu gece beyaz bayrak elinde Uzansın parmakların, ulaşsın onun yüzüne Hadi teslim ol bile bile Seni seviyorum de, sen inanmıyorsan bile İnansın o yine de Bu yüzden bu gece beyaz bayrak elinde Uzansın parmakların, ulaşsın onun yüzüne Hadi teslim ol (teslim o) bile bile Seni seviyorum de, sen inanmıyorsan bile İnansın o yine de Bir ışık yok biliyorsun tünelin öbür ucunda Derler ki kiraz yetişmezmiş zakkum ağacında Sen ki pek inatçıydın, yenik düşmezdin asla Ezber bozuldu artık, her şey paramparça İşte bu yüzden bu gece beyaz bayrak elinde Uzansın parmakların, ulaşsın onun yüzüne Hadi teslim ol bile bile Seni seviyorum de, sen inanmıyorsan bile İnansın o yine de Bu yüzden bu gece beyaz bayrak elinde Uzansın parmakların, ulaşsın onun yüzüne Hadi teslim ol (teslim ol) bile bile Seni seviyorum de, sen inanmıyorsan bile İnansın o yine de

Dokunsalar ağlayacaksın Ama hiç dokunmuyorlar Biçare bakan gözlerin bırak kanasın Gücüne gitsin şarkılar *** Anason kokarken sofralar Yaşlandırıyor seni aynalar Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar *** Aklın ilk göz ağrısında Hatırlıyor mu seni hala Dikiş tutmayan bu büyük yara Bazı geceler kanıyor hala *** Anason kokarken sofralar Yaşlandırıyor seni aynalar Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar

Sen bir hançer değilsin, söyle neden kan damlıyor dokunduklarından? Bir yanardağ değilsin, neden yanıp kül oluyor yaşadığın şehirler? Bir çınar değilsin, hüzün dökülüyor yapraklarından Bir kale değilsin ama Kuşatmışlar her yanını, sen onlar gibi değilsin Vazgeçtiysen yaşamaktan, zaten ölümsüz değilsin Kuşatmışlar her yanını, sen onlar gibi değilsin Vazgeçtiysen yaşamaktan, zaten ölümsüz değilsin Sen bir tutsak değilsin, neden çıkamıyorsun söyle evinden? Korkak değilsin, neden kapatamıyorsun ışıkları uyurken? Bir kale değilsin ama Kuşatmışlar her yanını, sen onlar gibi değilsin Vazgeçtiysen yaşamaktan, zaten ölümsüz değilsin Kuşatmışlar her yanını, sen onlar gibi değilsin Vazgeçtiysen yaşamaktan, zaten ölümsüz değilsin Taşlamışlar limanlarını, zaten yanaşacak değilsin Açılacaksın denizlere, bu yara almış gemiyle Kuşatmışlar her yanını, sen onlar gibi değilsin Vazgeçtiysen yaşamaktan, zaten ölümsüz değilsin Kuşatmışlar her yanını, sen onlar gibi değilsin Vazgeçtiysen yaşamaktan, zaten ölümsüz değilsin