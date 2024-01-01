-
Gözyaşlarım benim değil
Sen istedikçe akıyor
En sevdiğim şarkılar
Neden düşman kesiliyor?
Dokunduğun tüm eşyalar
Neden içime dokunuyor?
"İyi bak", dediğin çiçek
Neden ölmek bilmiyor?
Tutukluyum dört duvar
Dördü de seni sorar
Geceleri sol yanımda
Sessiz hayalin yatar
Tutukluyum dört duvar
Dördü de seni sorar
Geceleri sol yanımda
Sessiz hayalin yatar
Gözyaşlarım benim mi ki?
Sen istedikçe akıyor
En sevdiğim şarkılar
Neden düşman kesiliyor?
Dokunduğun tüm eşyalar
Neden içime dokunuyor?
"İyi bak", dediğin çiçek
Neden ölmek bilmiyor?
Tutukluyum dört duvar
Dördü de seni sorar
Geceleri sol yanımda
Sessiz hayalin yatar
Tutukluyum dört duvar
Dördü de seni sorar
Geceleri sol yanımda
Sessiz hayalin yatar
-
Hayat sormuyor rızamızı
Sürüklüyor acıta acıta
Müebbet yazıyor cezamızı
Çek diyor acıta acıta
Kime tutunsa gözletti eskisini
Güldürmedi buldu bahanesini
Kaçamadık taktı çelmesini
Ey hayat çok mu şey istedik?
Ey hayat çok mu istedik?
Kalpten ağrımız var geçmez diyor
Bir umut görsek sürmez diyor
Koymuş sofrasına doymam diyor
Bir can borcumuz var yetmez diyor
***
Hayat atıyor imzasını
Alnımıza acıta acıta
Kesmiş çoktan hesabımızı
Öde diyor acıta acıta
Kime tutunsa gözletti eskisini
Güldürmedi buldu bahanesini
Kaçamadık taktı çelmesini
Ey hayat çok mu şey istedik
Ey hayat çok mu istedik
Kalpten ağrımız var geçmez diyor
Bir umut görsek sürmez diyor
Koymuş sofrasına doymam diyor
Bir can borcumuz var yetmez diyor
-
Sen bana bakma,
İlk değil bu.
Gidenin kazandığı,
Hileli bir oyun bu.
***
Sen bana bakma,
Belki de en doğrusu bu.
Ben sonbaharım,
Döktüğüm son yaprak bu.
***
Ben ne yangınlar gördüm,
Öylece bırak beni.
Sen ateşten korkarsın,
Kaç kurtar kendini.
Ben ne yaralar aldım,
Hiç biri öldürmedi.
Sen de git,
Unut beni…
***
Sen bana bakma,
İlk değil bu.
Gidenin kazandığı
Hileli bir oyun bu.
***
Sen bana bakma,
Belki de en doğrusu bu.
Ben sonbaharım,
Döktüğüm son yaprak bu.
***
Ben ne yangınlar gördüm,
Öylece bırak beni.
Sen ateşten korkarsın,
Kaç kurtar kendini.
Ben ne yaralar aldım,
Hiç biri öldürmedi.
Sen de git,
Unut beni..
-
Verdiğin acıdan değil zaten içesim varmış
Uyku tutmuyor değil sabahı göresim varmış
Suç sende değil çekip gidesim varmış
Kal demek kolay değil elin havada kalmış
***
Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet
Bu şehir bu sonbahar artık sana emanet
Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet
O günler o ilk bahar hiç yaşanmadı farz et
Verdiğin acıdan değil benim gidesim varmış
-
Eskiye dalıyor gözüm
Dalmasın da ne yapsın
Bugün günlerden o gün
Sanki döndün ayaktasın
***
Bak, güneş batıyor işte
Bir gün daha yakınız
Bu yağmur sensin işte
Oradasın, gökyüzünde
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Bak, güneş batıyor işte
Bir gün daha yakınız
Bu yağmur sensin işte
Oradasın, gökyüzünde
***
Bak, güneş batıyor işte
Bir gün daha yakınız
Bu yağmur sensin işte
Oradasın, gökyüzünde
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Kaç yıl oldu gideli
Kaçıncı uykundasın
Hangi rüzgar aldı seni
Hala üşütüyor beni
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Müebbet yalnızlığım
***
Aklıma düşüyor yüzün
Gülümser gibi ayrılışın
Artık sayılı zaman değil
Çok, çok yalnızım
-
Ne çok sevenin varmış senin,
Hep hatırlatan biri çıkar.
Sen misin sahibi bu şehrin,
Sokaklar hep mi sana çıkar?
***
Bu sokaklar sana çıkar…
***
Hatıran sormaz nasıl halim,
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim,
Burada her gün sonbahar.
***
Hatıran sormaz nasıl halim,
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim,
Bana her gün sonbahar.
***
Seninle uyurgezerim,
Hep uyandıran biri çıkar.
Sen misin sahibi gecelerin,
Sabahlar hep mi sana çıkar?
***
Bu sabahlar sana çıkar…
***
Hatıran sormaz nasıl halim?
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim,
Burada her gün sonbahar.
***
Hatıran sormaz nasıl halim?
Her gece nöbet yazar.
Görmedim ben başka mevsim.
Bana her gün sonbahar.
-
Arka sokaklarımdın
Ben hep kuytularında
En güzel günlerimdin
İşaretledim duvarlara
Arka sokaklarımdın
Ben hep kuytularında
En güzel günlerimdin
İşaretledim duvarlara
Artık çok geç ama
Ben bilemedim o günlerin değerini
İttim günün birinde senin bile ellerini
Neden dur demedin anlatmadın bedelini
Sen içindeyken yaktım kendi evimi
Göz kapaklarımdın
Bölünmüş uykularımda
En güzel yıllarımdın
Anlamazdım gençtim daha
Göz kapaklarımdın
Bölünmüş uykularımda
En güzel yıllarımdın
Anlamazdım gençtim daha
Çok geç ama
Ben bilemedim o günlerin değerini
İttim günün birinde senin bile ellerini
Neden dur demedin anlatmadın bedelini
Sen içindeyken yaktım kendi evimi
-
Sanki kapı çalacak
Döneceksin geri
Öyle biter ya hani
Eski Türk filmleri
***
Anlıyor onlar beni
Gittiğinden beri
Ayrılık tedavisi
Eski Türk filmleri
***
Geri dönüllür diye
Hep kandırır beni
Hiç gitmemişsin gibi
Eski Türk filmleri
***
Biz ki masum değildik
Anlatmasa da bizi
Uzak bir masal gibi
Eski Türk filmleri
-
Hangi dua korur beni?
Hangi dudak fısıldar?
Hangi yol çağırır beni?
***
Hangi şehir kucaklar?
Hangi dert dağlar beni?
Hangi söz avutur?
Hangi rüya sayıklar beni?
***
Hangi ninni uyutur?
Söyle, şimdi söyle bana
Bir sebep ver yaşamaya
Uçurumda sallanırken
***
Bir el yeter inan tutunmaya
Söyle, şimdi söyle bana
Bir sebep bul yaşamaya
Bırakma ellerimi
***
Bir el yeter inan tutunmaya
Hangi ateş yakar beni?
Hangi nefes söndürür?
Hangi kalp kabul eder beni?
***
Hangi mevsim ısıtır?
Söyle, şimdi söyle bana
Bir sebep ver yaşamaya
Uçurumda sallanırken
***
Bir el yeter inan tutunmaya
Söyle, şimdi söyle bana
Bir sebep bul yaşamaya
Bırakma ellerimi
***
Bir el yeter inan tutunmaya
Söyle, şimdi söyle bana
Bir sebep ver yaşamaya
Uçurumda sallanırken
***
Bir el yeter inan tutunmaya
Söyle, şimdi söyle bana
Bir sebep bul yaşamaya
Bırakma ellerimi
Bir el yeter inan tutunmaya
-
Hele şu büyük bi' bitsin
Gider vururum kapısına
Ölmedik, başkasını sevsin
Görmüşler ya kol kola
Neymiş, ona yetmezmişim
Güzel bir söz etmezmişim
Çiçeklerle gelmezmişim
Ben adam etmezmişim
Başka dünyadan gelmişim
Yol yordam bilmezmişim
Neden mutlu etmezmişim
Ben nasıl erkekmişim
Hem ben niye gidecekmişim
Çağırın gelsin karşıma
İmkan yok başkasını sevsin
Bakmayın onun lafına
Neymiş, ona yetmezmişim
Güzel bir söz etmezmişim
Çiçeklerle gelmezmişim
Ben adam etmezmişim
Başka dünyadan gelmişim
Yol yordam bilmezmişim
Neden mutlu etmezmişim
Ben nasıl erkekmişim
Her gece aynı hikâye
Yıllardır aynı terane
Kimdir bu kız, ner'de yaşar?
Bizi de ettin divane
Her gece aynı hikâye
Yıllardır aynı terane
Kimdir bu kız, ner'de yaşar?
Bizi de ettin divane
Her gece aynı hikâye
Yıllardır aynı terane
Kimdir bu kız, ner'de yaşar?
Bizi de ettin divane
Her gece aynı hikâye
Yıllardır aynı terane
Kimdir bu kız, ner'de yaşar?
Bizi de ettin divane
-
Kiminiz sordunuz adımı
Bir gün unutmak için
Kiminiz dosttunuz bana
Sırtıma yara açmak için
Kiminiz sevdiniz beni
İçime sığmadı içim
Sonra tuttunuz elimden
Bırakıp acıtmak için
Gün geldi, hikâye bitti
Geç olsa da fark ettiniz
Hadi söyleyin şimdi
Beni nasıl bilirdiniz?
Gün geldi, hikâye bitti
Geç olsa da fark ettiniz
Hadi söyleyin şimdi
Beni nasıl bilirdiniz?
Dokunmayın
Bana
Dokunmayın
Son nefeste bitti hepsi
Unutmayın
Beni
Unutmayın
"Düşmüştü, kalkamadı." dersin
Kiminiz sordunuz adımı
Bir gün unutmak için
Kiminiz dosttunuz bana
Sırtıma yara açmak için
Kiminiz sevdiniz beni
İçime sığmadı içim
Sonra tuttunuz elimden
Bırakıp acıtmak için
Gün geldi, hikâye bitti
Geç olsa da fark ettiniz
Hadi söyleyin şimdi
Beni nasıl bilirdiniz?
Gün geldi, hikâye bitti
Geç olsa da fark ettiniz
Hadi söyleyin şimdi
Beni nasıl bilirdiniz?
Dokunmayın
Bana
Dokunmayın
Son nefeste bitti hepsi
Unutmayın
Beni
Unutmayın
"Düşmüştü, kalkamadı." dersin
Dokunmayın
Bana
Dokunmayın
Son nefeste bitti hepsi
Unutmayın
Beni
Unutmayın
"Düşmüştü, kalkamadı." dersin
-
Karşımdasın bakıyorsun bana
Merhaba desek başlayacak
Uzun sürmeyecek olsa da
Güzel günlerimiz olacak
***
Belli işte gözlerinden
Benim gibi yorgunsun
Ayrılalım tanışmadan
Bir cinayet eksik olsun
-
Çocukken de böyleydim
Özel biri değildim
Düşe kalka büyüdünüz
Ben sadece izledim
Gökten üç elma düşmüş
Diye biten masallarda
Büyüyünce anladım
Üçü de yasaktı bana
Ben hapsederken kendimi
Size kaldı sokaklar
Upuzun bi' hayat var
Ben hep sonunu bekledim
Ben hapsettim kendimi
Size kaldı sokaklar
Uzun bi' hayat var
Ben hep sonumu bekledim
Bir okyanustu yaşam
Mutluydunuz açıklarda
Korktum ben, yüzemedim
Gelemedim yanınıza
Bir okyanustu yaşam
El salladım size uzaktan
Korktum, yüzemedim
Boyu geçmeyen kıyılardan
Ben hapsederken kendimi
Size kaldı sokaklar
Upuzun bi' hayat var
Ben hep sonunu bekledim
Hapsettim ben kendimi
Size kaldı sokaklar
Uzun bi' hayat var
Ben hep sonumu bekledim
Bir okyanustu yaşam
Mutluydunuz açıklarda
Korktum ben, yüzemedim
Gelemedim yanınıza
Bir okyanustu yaşam
El salladım size uzaktan
Korktum ben, yüzemedim
Boyu geçmeyen kıyılardan
Bir okyanustu yaşam
Mutluydunuz açıklarda
Korktum ben, yüzemedim
Gelemedim yanınıza
Bir okyanustu yaşam
El salladım size uzaktan
Korktum, gelemedim
Boyu geçmeyen kıyılardan