Ben Böyle Değildim Şarkı Sözleri
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Zakkum
Ben Böyle Değildim
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Bilinmez kimi sevmiş
Saklamaktır çabası
Kimdenmiş karnında bir can daha taşıması
Söz olur laf yayılır
Duyar elbet babası
Dayak çözmez dilini
Kesilmez ağlaması
Hiç bakmadan ardına kaçar gece yarısı
İki boğaz oda bakar doğunca can parçası
Son çaresi gelince değişirmi kocası
Hayat bu akar gider elinde vesikası
Yürek varsa sende kim demişti babası
Söker atarsın yüzene gelince dakikası
Zor değil mi hayata meydan okuması
Yürek dediğin üç dirhem et parçası
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Anlatın n'olur tek tek bana
Değiştim mi ben, ben böyle miydim
Bu kadar mıydı mutlu günler
Kimim kaldı, ah beni kim dinler
Anlatın n'olur tek tek bana
Tükendim mi ben, ben böyle miydim
Ağlamazdım yakışmazdı
İlk damla ah ne zaman aktı
Böyle miydim?
Böyle miydim?
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim
Ah nerede yirmili yaşlarım
Yoruldu kalbim, ben böyle miydim
İlkbahardım hiç üşümezdim
Buz kesiyor artık günlerim
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Ben böyle değildim, böyle değildim
Kaçamıyorum buluyor beni
Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni
Boğuyor beni
Durduramıyorum yetmiyor gücüm
Lime lime gecem gündüzüm
Sonuna geldim, kapandı devrim
Artık dizlerimin üstündeyim