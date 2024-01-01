Anlatın n'olur tek tek bana Değiştim mi ben, ben böyle miydim Bu kadar mıydı mutlu günler Kimim kaldı, ah beni kim dinler Anlatın n'olur tek tek bana Tükendim mi ben, ben böyle miydim Ağlamazdım yakışmazdı İlk damla ah ne zaman aktı Böyle miydim? Böyle miydim? Ben böyle değildim, böyle değildim Kaçamıyorum buluyor beni Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni Boğuyor beni Ben böyle değildim, böyle değildim Kaçamıyorum buluyor beni Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni Boğuyor beni Ben böyle değildim Ah nerede yirmili yaşlarım Yoruldu kalbim, ben böyle miydim İlkbahardım hiç üşümezdim Buz kesiyor artık günlerim Ben böyle değildim, böyle değildim Kaçamıyorum buluyor beni Kendi yaşlarımla boğuyor beni Boğuyor beni Ben böyle değildim, böyle değildim Kaçamıyorum buluyor beni Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni Boğuyor beni Ben böyle değildim, böyle değildim Kaçamıyorum buluyor beni Kendi yaşlarımla ah boğuyor beni Boğuyor beni Durduramıyorum yetmiyor gücüm Lime lime gecem gündüzüm Sonuna geldim, kapandı devrim Artık dizlerimin üstündeyim