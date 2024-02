Bilinmez kimi sevmiş Saklamaktır çabası Kimdenmiş karnında bir can daha taşıması Söz olur laf yayılır Duyar elbet babası Dayak çözmez dilini Kesilmez ağlaması Hiç bakmadan ardına kaçar gece yarısı İki boğaz oda bakar doğunca can parçası Son çaresi gelince değişirmi kocası Hayat bu akar gider elinde vesikası Yürek varsa sende kim demişti babası Söker atarsın yüzene gelince dakikası Zor değil mi hayata meydan okuması Yürek dediğin üç dirhem et parçası