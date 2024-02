Yalnızsın, kuşlara hasret bir korkuluk gibi Unutulacaksın, hiç okunmamış eski bir kitap gibi Yorgunsun, artık mürekkep tutmaz bir defter gibi Yıkılacaksın, yırtıp atılan son bir mektup gibi Yaralısın ve yaralı kalacaksın Geceleri yatağında yarana sarılacaksın Yalnızsın, yaprakların orttuğu eski bir sokak gibi Küskünsün, balıklarını kıyıya vuran bir okyanus gibi Yağmursuzsun, hikayesi eksik bir ihtiyar ağac gibi Anlamsızsın, çocukların korktuğu bir donme dolap gibi Yaralısın ve yaralı kalacaksın Geceleri yatağında yarana sarılacaksın Yaralısın ve yaralı kalacaksın Geceleri yatağında yarana sarılacaksın Yalnızsın, korkuluk gibi. Yorgunsun, İstanbul gibi. Yıkılacaksın, bir duvar gibi. Unutulacaksın, her yalniz gibi. Yalnızsın, bir bedel gibi. Yorgunsun, İstanbul gibi. Küskünsün, bir çocuk gibi. Unutulacaksın, her yalniz gibi

Acı çeksem de alışacağım Tuza müpteladır yaralarım Kalabalığa karışacağım Ama terk etmeyecek korkularım *** Her devirdiğim buruk kadeh, Bir öncekine küfredecek Nefesim kesildiğinde Kimse beni özlemeyecek *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama *** Ama sen ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülen yüzünün ardında Gizlice kanayansın *** Bunlara ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülümsemenin ardında Gizlice kanayansın *** Acı çeksem de alışmalıyım Tuza müptela benim yaralarım Gizlice kahrolacağım Kurşun geçirmez benim yalnızlığım *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama.. *** Bir gün gelip çattığında, Bileğimi kesecek bıçak Ama tek damla kan akmayacak