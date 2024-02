Acı çeksem de alışacağım Tuza müpteladır yaralarım Kalabalığa karışacağım Ama terk etmeyecek korkularım *** Her devirdiğim buruk kadeh, Bir öncekine küfredecek Nefesim kesildiğinde Kimse beni özlemeyecek *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama *** Ama sen ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülen yüzünün ardında Gizlice kanayansın *** Bunlara ağlayamazsın Sen erkek adamsın Gülümsemenin ardında Gizlice kanayansın *** Acı çeksem de alışmalıyım Tuza müptela benim yaralarım Gizlice kahrolacağım Kurşun geçirmez benim yalnızlığım *** Her saat her dakika Boğazımda düğümlenecek Artık cevap arama.. *** Bir gün gelip çattığında, Bileğimi kesecek bıçak Ama tek damla kan akmayacak