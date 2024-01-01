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Umutlarım çölde bir nehir
Sevdam gökteki yıldız
Gözyaşlarım bir deniz olsa
Bekleyeceğim
Çölde bir nehir gibi
Parlayan yıldız gibi
Engin denizler gibi
Özleyeceğim
Suya hasret çöl (Suya hasret çöl)
Yıldızsız gece (Yıldızsız gece)
Yorgun kara bir deniz
Benim
Benim
İstekli hasret bir benim
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter (Gelecek karanlık gölgelerini bize doğru uzatmakta)
Bir dert de sen katma bülbül (Umutlarım bir türküyle avunur, belki)
Bilirim aşıksın güle (Bilirim aşıksın güle)
Bilirim aşıksın güle
Gülün hâli ya kim bile
Bizim bahçedeki güle
Dolaşıp el atma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?)
Bülbüllerin aslı mısın?
Kafeslerde besli misin?
Benim kadar yaslı mısın?
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
-
-
Eklemedir koca konak ekleme (aman aman)
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
***
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum
Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum
***
Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman)
Çektiler kolumdan beni tenhaya
Çektiler kolumdan beni tenhaya
***
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
-
Umutlarım çölde bir nehir
Sevdam gökteki yıldız
Gözyaşlarım bir deniz olsa
Bekleyeceğim
***
Çölde bir nehir gibi
Parlayan yıldız gibi
Engin denizler gibi
Özleyeceğim
***
Suya hasret çöl (Suya hasret çöl)
Yıldızsız gece (Yıldızsız gece)
Yorgun kara bir deniz
Benim
Benim
İstekli hasret bir benim
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter (Gelecek karanlık gölgelerini bize doğru uzatmakta)
Bir dert de sen katma bülbül (Umutlarım bir türküyle avunur, belki)
***
Bilirim aşıksın güle (Bilirim aşıksın güle)
Bilirim aşıksın güle
Gülün hâli ya kim bile
Bizim bahçedeki güle
Dolaşıp el atma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?)
Bülbüllerin aslı mısın?
Kafeslerde besli misin?
Benim kadar yaslı mısın?
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
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Anadolu Anadolu
Dört bir yanı sevda dolu
Veysel dolu Yunus dolu
Abdal dolu Rumi dolu
Hak aşkına gönül veren
Aşık dolu Anadolu
Anadolu Anadolu
Dört bir yanı bilge dolu
Tarih dolu kültür dolu
Şehit dolu göçler yolu
Hak aşkına gönül veren
Aşık dolu Anadolu
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Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı
Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı
Kalksın semah eylesin anaynan bacı
Kalksın semah eylesin anaynan bacı
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
İki durnam gelir pirim Bağdat elinden
İki durnam gelir pirim Bağdat elinden
Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden?
Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden?
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Çırayı yaktım ocağa, çırayı yaktım ocağa
Kol kola da kucak kucağa, kol kola da kucak kucağa
Meydana gel meydana, meydana gel meydana
Meydan erenlerindir, semah dönenlerindir
Semah dönenlerindir dost dost
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Sen orada ben burada biraz yakın olalım
Dal ile asma gibi birbirini saralım
Sen orada ben burada biraz yakın olalım
Dal ile asma gibi birbirini saralım
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Yak ateşi ateşi
Kızgın ocağın taşı
Ateşlerde yanası
Oğlan babanın başı
Yak ateşi ateşi
Kızgın ocağın taşı
Ateşlerde yanası
Oğlan babanın başı
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Senin için yaptırdım kadifeden minderi
Çek altına da otur
O gaybana andırı
Senin için yaptırdım kadifeden minderi
Çek altına da otur
O gaybana andırı
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
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Bir tipiye yakalandım yaz günü
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Ak düştü saçıma ararım dünü
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Bilemedim bahar ile yazımı
Vah bana bana bana
Felek bilmem çektiğime razımı
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Elim tutmaz çalamam ki sazımı
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Aşık Emrah Figan ile zar ile
Vah bana bana bana
Parelendi yürek bir çift söz ile
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Dost selamın olmaz tatlı dil ile
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
-
Bin cefalar etsen almam üstüme, oy (üstüme, oy)
Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy (dillerin, oy)
Varıp yad ellere meyil verirsen, oy (verirsen, oy)
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
İlahi onmaya yârdan ayıran, oy (ayıran, oy)
Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy (dost uyar, oy)
Kula gölge ise Allah'a ayan, oy (dost ayan, oy)
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy (dermişler, oy)
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy (kıymışlar, oy)
İster isem Dünya malın vermişler, oy (vermişler, oy)
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
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Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
***
Evven bağban idim dostun bağında
Evven bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
***
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda vay
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda vay
***
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay
Şirin gibi zülfü yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay
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Kesik çayır biçilir mi?
Sular soğuk içilir mi?
Bana yârdan geç diyorlar
Seven yârdan geçilir mi?
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
Ankara'nın tren yolu
Gahı eğri gahı doğru
Canım benim Anadolu
Gideyim mi senden gayrı?
Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım
Ellerin memleketinde eğlendim kaldım
Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım
Ellerin memleketinde eğlendim kaldım
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler