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7/24 Dinle Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)

Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) Şarkı Sözleri

Zara Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zara

Zara

Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)

  • Aynalı körük

  • Fidayda

  • Gesi bağları

  • Dalları bastı kiraz

  • Dağlar dağladı beni

  • Bağa gel bostana gel

  • Ahu gözlerini sevdiğim dilber

  • Mor koyun meler gelir

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