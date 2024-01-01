Baharda Kuşlar Gibi Şarkı Sözleri
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Baharda kuşlar gibi
Geldin kondun dalıma
Susamıştım sevgiye
Çiçekler sundum sana
Seversin diye
Seversin diye
İstemem senden başka birini
Tamamlıyoruz birbirimizi
İstesemem senden başka birini
Tamamlıyoruz birbirimizi
Kusurumuz sevilmek sevmek olursa
Kusursuz olmaz insan hayatta
Baharda kuşlar gibi
Geldin kondun dalıma
Susamıştım sevgiye
Çiçekler sundum sana
Seversin diye
Seversin diye
Baharda kuşlar gibi
Geldin kondun dalıma
Susamıştım sevgiye
Çiçekler sundum sana
Seversin diye
Seversin diye
İstemem senden başka birini
Tamamlıyoruz birbirimizi
İstemem senden başka birini
Tamamlıyoruz birbirimizi
Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa
Kusursuz olmaz insan hayatta
Baharda kuşlar gibi
Geldin kondun kapıma
Susamıştım sevgiye
Çiçekler sundum sana
Seversin diye
Seversin diye
Baharda kuşlar gibi
Geldin kondun dalıma
Susamıştım sevgiye
Çiçekler sundum sana
Seversin diye
Seversin diye
Seversin diye
Seversin diye
Seversin diye
Seversin diye