Baharda kuşlar gibi Geldin kondun dalıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversin diye Seversin diye İstemem senden başka birini Tamamlıyoruz birbirimizi İstesemem senden başka birini Tamamlıyoruz birbirimizi Kusurumuz sevilmek sevmek olursa Kusursuz olmaz insan hayatta Baharda kuşlar gibi Geldin kondun dalıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversin diye Seversin diye Baharda kuşlar gibi Geldin kondun dalıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversin diye Seversin diye İstemem senden başka birini Tamamlıyoruz birbirimizi İstemem senden başka birini Tamamlıyoruz birbirimizi Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa Kusursuz olmaz insan hayatta Baharda kuşlar gibi Geldin kondun kapıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversin diye Seversin diye Baharda kuşlar gibi Geldin kondun dalıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversin diye Seversin diye Seversin diye Seversin diye Seversin diye Seversin diye