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Ben bir Yakup idim kendi halimde
Mevla'mın kelamı vardır dilimde
Yusuf'u kaybettim Kenan elinde
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Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
***
Yusuf'um hocada okumaz oldu
O bülbül dilleri şakımaz oldu
Alnındaki nuru berk urmaz oldu
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
***
Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan
Yusuf'u çıkardı kırk arşın kuy'dan
Keremkarı kıldı Mısır'a sultan
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
Yusuf'u götürdüler ölüm kastine
***
Attılar kuyuya başı üstüne
İhlas ile çıktı suyun üstüne
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
Cem olup geldiler Kenan'ın kurdu
Biz yemedik diye içtiler andı
Yakub'un feryadı arşa dayandı
***
Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
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Mapushane içinde yanıyor gazlar
Mapushane içinde yanıyor gazlar
Bayramdan bayrama da a canım çalınır sazlar
Bayramdan bayrama da a canım çalınır sazlar
Kiminin annesi ağlar kimine kızlar
Kiminin annesi ağlar kimine kızlar
Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım
Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım
Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım
Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım
Mapushane içinde mermerden direk
Mapushane içinde mermerden direk
Kimimiz onbeşlik a canım kimimiz kürek
Kimimiz onbeşlik a canım kimimiz kürek
İdam cezasına dayanmaz yürek
İdam cezasına dayanmaz yürek
Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım
Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım
Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım
Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım
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Yine göç eyledi Avşar elleri,
Aşıp aşıp giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Belimizde kılıcımız kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın,dağlar bizimdir.
***
Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koçyiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
-
Yandı bağrım yandı aşkın elinden vay vay
Bir de sen yakıp da gönderme beni
Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde
Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde
Yeniden Mecnun'a dönderme beni beni beni beni beni beni
Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde
Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde
Yeniden Mecnun'a dönderme beni beni beni beni beni beni
Sevda çöllerinde ben Mecnun oldum vay vay
Şu Garip gönlümün yarasın bildim bildim bildim bildim
Bir başka seversen işte ben öldüm
Bir başka seversen işte ben öldüm
Ne olur ölmeden öldürme beni beni beni beni beni beni
Bir başka seversen işte ben öldüm
Bir başka seversen işte ben öldüm
Ne olur ölmeden öldürme beni beni beni beni beni beni
İnsan olan insan sever insanı vay vay
Bizden evvel gelip gidenler hani hani hani hani
Aşkına düşürüp Mecnun misali
Aşkına düşürüp Mecnun misali
Bir kuru hayale yeldirme beni beni beni beni beni beni
Aşkına düşürüp Mecnun misali
Aşkına düşürüp Mecnun misali
Bir kuru hayale yeldirme beni beni beni beni beni beni
-
Kırklar girdi meydana
İllallahsın dediler
Ondan iki cihana
Ali Şah'tır dediler
***
Gitti Cebrail nere
Gül açtı sevenlere
Şu aleme Muhammed
Padişahtır dediler
***
Sanma ki gülü koydu
Birinden kırkı duydu
Sorupta Muhammedi
Peşinde Ali duydu
***
Kapıya bir can geldi
Mürşidiniz kim dedi
Kirvem boynunu eğdi
Bir birini gösterdi
***
Şu dediğin Pir Ahmet
Şah'lar sahi Muhammed
Birlikte bir bey oldu
Geldi Allah'ı Salman
***
Kör olmuş kul Mahzuni
Görmemiş erenleri
Kiblegah eylemişim
Serini verenleri
-
Ah İstanbul, beyim aman
Sen bir han mısın?
Varan yiğitleri de, beyler aman
Yutan sen misin?
Gelinleri yârsız koyan
Bi’ tanem sen misin?
Gidip de gelmeyende, beyler aman
Yâri ben neyleyim?
Vakitsiz açılanda, beyler aman
Gülü ben neyleyim?
Ah İstanbul, beyim aman Issız kalası
Taşına toprağına, beyler aman
Güller dolası
O da bencileyin aman
Yârsız kalası
Gidip de gelmeyende, beyler aman
Yâri ben neyleyim?
Vakitsiz açılanda, beyler aman
Gülü ben neyleyim?
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Canına da yandığım Kırca'lı Ali
Yüreğini haşladı Deliorman'lı Ali
Canına da yandığım Kırca'lı Ali
Yüreğini haşladı Deliorman'lı Ali
Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek
Canını da kanını da ille de ona verecek
Ali, Ali, Kırca'lı Ali
Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek
Canını da kanını da ille de ona verecek
Ali, Ali, Kırca'lı Ali
Ali, Ali, Deliorman'lı Ali...
Gözünü de sevdiğim Kırca'lı Ali
Aklını harcadı Deliorman'lı Ali
Gözünü de sevdiğim Kırca'lı Ali
Aklını harcadı Deliorman'lı Ali
Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek
Canını da kanını da ille de ona verecek
Ali, Ali, Kırca'lı Ali
Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek
Canını da kanını da ille de ona verecek
Ali, Ali, Kırca'lı Ali
Ali, Ali, Deliorman'lı Ali...
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Payton geldi meyhaneye dayandı
Siyah gömlek al ganlara boyandı
Garip annem oy buna nasıl dayandı
Ağlama çakırım alır alır giderim seni
Arar isen yar gönlünde bul beni
Gide gide gitmez oldu dizlerim
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
Nazlı yare geçmez oldu sözlerim
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Kaladan kalaya şahin uçurdum
Kaladan kalaya şahin uçurdum
Aşk şerbetini güzelim yâra içirdim
Aşk şerbetini güzelim yâra içirdim
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare
Gel gözel geçme yarından merhamet eyle
Gel gözel geçme yarından merhamet eyle, ah
Geceler uzun oluptur yârıma söyle
Geceler uzun oluptur yârıma söyle
Öpsem öldürürler, öpmesem ölem
Öpsem öldürürler, öpmesem ölem
Sevmiş bulundum gözelim terk edebilmem
Sevmiş bulundum gözelim terk edebilmem
Koy, aksın göz yaşım vallahi silmem
Koy, aksın göz yaşım billahi silmem
Sevmiş bulundum gözelim gayrı ne çare
Sevmiş bulundum gözelim gayrı ne çare
Gel gözel, geçme yarından, merhamet eyle
Gel gözel, geçme yarından, merhamet eyle, ah
Geceler uzun oluptur yârıma söyle
Geceler uzun oluptur yârıma söyle
Baba bu gün seherde oyan, yeri, sineme dayan, yeri
Dönüm, dinuve dönüm, he bes men özüm?
Hey anagamoğlu
Yüz il sel gelse oymaz
Bir gün gam oyan yeri
Dedi gene
Yüz il sel gelse oymaz vallah bir gün gam oyan yeri
Ey yar, ey yar, ey yar elinden
Aman, aman, aman, aman, aman, aman, elinden
Heç bilmem hara gedim
Geceler uzun oluptur yârıma söyle
Geceler uzun oluptur yârıma söyle
-
kaldim anam gurbet elde hasret sabrimi deniyor
yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor
yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor
***
nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor
ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor
ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor
***
kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor
kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor
***
Benden garip dertli anam senden ayri olmaz yaram
ne sarilan ne seven var eller sen degil ki anam
ne arayan ne soran var caresizim halim yaman.
***
nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor
ben nezaman bir of çeksem hatrima anam geliyor
ben nezaman bir of çeksem imdada anam geliyor
***
kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor
kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor (3x)
-
Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereyi düz olur gider
Irakipler geldi girdi araya
Korkarım yar benden yoz olur gider
***
Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
Yar beni düşürdü onulmaz derde
Yar ile buluşsak bir tenha yerde
Duyar düşmanlarım söz olur gider
***
Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna goymuşum başı bedeni
Doldur tüfengini hedef et beni
Yaram doksan dokuz yüz olur gider
***
Veysel der çıkayım bir yüce dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Bir gün olur tenim düşer toprağa
Karışır toprağa toz olur gider
-
Müdür Beyin Yeşil Kürkü
Yeni Çıktı Bu Türkü
Müdür Bey İzin Verdi
Söylenecek Bu Türkü De Yanıyom Ben
Yanma Da Güzelim Yanıyom Bende
Mendilli Salla Geliyom Ben
Bir Güzelin Uğruna Da
Verem De Oldum Ölüyom Ben
Aşma Kırandan Aşma
Ben Seni Tanıyorum
Her Kırandan Aşanı
Ben Seni Sanıyorum Da Yanıyom Ben
Yanma Da Güzelim Yanıyom Bende
Mendilli Salla Geliyom Ben
Bir Güzelin Uğruna Da
Verem De Oldum Ölüyom Ben
-
Ne işlerin var idi?
Sis Dağı başlarında
Nedir başıma gelen?
Gencecik yaşlarımda
Gencecik yaşlarımda
Gencecik yaşlarımda, oy dağlar oy
***
Gidemiyo′m yaylaya
Yaylaya yaylamaya
Yedi seneden beri
Düştüm kara sevdaya
Düştüm kara sevdaya, oy dağlar oy
***
Esti bahar rüzgârı da erir dağların karı
Esti bahar rüzgârı da erir dağların karı
Vermiyorlar adama gönül sevdiği yâri
Vermiyorlar adama da gönül sevdiği yâri
***
Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i
Yalvarıyorum Mevlam′a da, "Ayırma ikimizi"
Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i
Yalvarıyorum Mevlam'a da, "Ayırma ikimizi"
***
Gidiyo′m İstanbul′a da İstanbul'da kalmaya
Gidiyo′m İstanbul'a da İstanbul′da kalmaya
Ayrıldım sevdiğimden gözlerim dola dola
Ayrıldım sevdiğimden gözlerim dola dola
***
Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i
Yalvarıyorum Mevlam′a da, "Ayırma ikimizi"
Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i
Yalvarıyorum Mevlam'a da, "Ayırma ikimizi
-
Bir okkacık balım mı var
Bir dönümlük bağım mı var
Bir derdime bin dert katar
Nem alacak felek benim
**
Bir derdime bin dert katar
Nem alacak felek benim
**
Yandım, yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
Yandım, yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
**
Sarılacak yar mı verdi
Nem alacak felek benim
**
Sarılacak yar mı verdi
Nem alacak felek benim
-
Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden
Mevlam Mevlam versin güzellerin gencinden
Kim ayrılmış, ben ayrılam eşimden
****
Yörü yörü dilber, salma saçın sürünsün hey
Açıver açıver cepkenini, elmas gerdan görünsün hey
Açıver açıver cepkenini elmas gerdan görünsün hey
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Amman dayler yol verin a beyler
Ben sılama varayım
Amman dayler yol verin a beyler
Ben sılama varayım
***
Sılam yeşil yaprak açmış
A ben nasıl dayanayım amman amman
Sılam yeşil yaprak açmış
A ben nasıl dayanayım
Küp içinde unum var
Allah’tan umudum var
Küp içinde unum var aman
Allah’tan umudum var
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Hani ya sensiz severim demiştin
Hani ya aşkını ona vermiştin
Hani ya her şeyi haktan bilmiştin
İspat et gönlüm zamanı geldi
Hani ya her şeyi haktan bilmiştin
İspat et gönlüm zamanı geldi
Hiçbir sözden alınma
Gülü dikensiz sanma
Bülbül susar gül hatrına zamanı geldi
Hiçbir sözden alınma
Gülü dikensiz sanma
Bülbül susar gül hatrına zamanı geldi
Her hayat başka bir dünya beklediği var
Gönlün görür gözün görmez içte neler var
Aradığın zenginlik kırık kalplerde var
İspat et gönlüm zamanı geldi
Aradığın zenginlik kırık kalplerde var
İspat et gönlüm zamanı geldi
Çiçeklerin koparma sevgiliye darılma
Bir söze bin yorgan yakma zamanı geldi
Çiçeklerin koparma sevgiliye darılma
Bir söze bir yorgan yakma zamanı geldi
Çiçeklerin koparma sevgiliye darılma
Bir söze bir yorgan yakma zamanı geldi