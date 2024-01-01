Ben Bir Yakup İdim(Anonim) Ben bir Yakup idim kendi halimde Mevla'mın kelamı vardır dilimde Yusuf'u kaybettim Kenan elinde Gençlik haberleri Kültür sanat magazin haber dergisi Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu Gitti de gelmedi vah yavrum deyu *** Yusuf'um hocada okumaz oldu O bülbül dilleri şakımaz oldu Alnındaki nuru berk urmaz oldu Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu Gitti de gelmedi vah yavrum deyu *** Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan Yusuf'u çıkardı kırk arşın kuy'dan Keremkarı kıldı Mısır'a sultan Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu Gitti de gelmedi vah yavrum deyu Yusuf'u götürdüler ölüm kastine *** Attılar kuyuya başı üstüne İhlas ile çıktı suyun üstüne Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu Gitti de gelmedi vah yavrum deyu Cem olup geldiler Kenan'ın kurdu Biz yemedik diye içtiler andı Yakub'un feryadı arşa dayandı *** Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Mapushane İçinde Mapushane içinde yanıyor gazlar Mapushane içinde yanıyor gazlar Bayramdan bayrama da a canım çalınır sazlar Bayramdan bayrama da a canım çalınır sazlar Kiminin annesi ağlar kimine kızlar Kiminin annesi ağlar kimine kızlar Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım Mapushane içinde mermerden direk Mapushane içinde mermerden direk Kimimiz onbeşlik a canım kimimiz kürek Kimimiz onbeşlik a canım kimimiz kürek İdam cezasına dayanmaz yürek İdam cezasına dayanmaz yürek Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım Demir de parmaklıktan a canım bakar döner ağlarım

Avşar Bozlağı Yine göç eyledi Avşar elleri, Aşıp aşıp giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder ırağı, Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmani, Taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, Ferman padişahın,dağlar bizimdir. *** Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur, Öter tüfek davlumbazlar vurulur. Nice koçyiğitler yere serilir, Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.

Yandı Bağrım Yandı bağrım yandı aşkın elinden vay vay Bir de sen yakıp da gönderme beni Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde Yeniden Mecnun'a dönderme beni beni beni beni beni beni Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde Yeniden Mecnun'a dönderme beni beni beni beni beni beni Sevda çöllerinde ben Mecnun oldum vay vay Şu Garip gönlümün yarasın bildim bildim bildim bildim Bir başka seversen işte ben öldüm Bir başka seversen işte ben öldüm Ne olur ölmeden öldürme beni beni beni beni beni beni Bir başka seversen işte ben öldüm Bir başka seversen işte ben öldüm Ne olur ölmeden öldürme beni beni beni beni beni beni İnsan olan insan sever insanı vay vay Bizden evvel gelip gidenler hani hani hani hani Aşkına düşürüp Mecnun misali Aşkına düşürüp Mecnun misali Bir kuru hayale yeldirme beni beni beni beni beni beni Aşkına düşürüp Mecnun misali Aşkına düşürüp Mecnun misali Bir kuru hayale yeldirme beni beni beni beni beni beni

Kırklar Semahı Kırklar girdi meydana İllallahsın dediler Ondan iki cihana Ali Şah'tır dediler *** Gitti Cebrail nere Gül açtı sevenlere Şu aleme Muhammed Padişahtır dediler *** Sanma ki gülü koydu Birinden kırkı duydu Sorupta Muhammedi Peşinde Ali duydu *** Kapıya bir can geldi Mürşidiniz kim dedi Kirvem boynunu eğdi Bir birini gösterdi *** Şu dediğin Pir Ahmet Şah'lar sahi Muhammed Birlikte bir bey oldu Geldi Allah'ı Salman *** Kör olmuş kul Mahzuni Görmemiş erenleri Kiblegah eylemişim Serini verenleri

Ah İstanbul(Anonim) Ah İstanbul, beyim aman Sen bir han mısın? Varan yiğitleri de, beyler aman Yutan sen misin? Gelinleri yârsız koyan Bi’ tanem sen misin? Gidip de gelmeyende, beyler aman Yâri ben neyleyim? Vakitsiz açılanda, beyler aman Gülü ben neyleyim? Ah İstanbul, beyim aman Issız kalası Taşına toprağına, beyler aman Güller dolası O da bencileyin aman Yârsız kalası Gidip de gelmeyende, beyler aman Yâri ben neyleyim? Vakitsiz açılanda, beyler aman Gülü ben neyleyim?

Kırca'lı Ali Canına da yandığım Kırca'lı Ali Yüreğini haşladı Deliorman'lı Ali Canına da yandığım Kırca'lı Ali Yüreğini haşladı Deliorman'lı Ali Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek Canını da kanını da ille de ona verecek Ali, Ali, Kırca'lı Ali Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek Canını da kanını da ille de ona verecek Ali, Ali, Kırca'lı Ali Ali, Ali, Deliorman'lı Ali... Gözünü de sevdiğim Kırca'lı Ali Aklını harcadı Deliorman'lı Ali Gözünü de sevdiğim Kırca'lı Ali Aklını harcadı Deliorman'lı Ali Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek Canını da kanını da ille de ona verecek Ali, Ali, Kırca'lı Ali Nasıl da kıvranır ha öldü ölecek Canını da kanını da ille de ona verecek Ali, Ali, Kırca'lı Ali Ali, Ali, Deliorman'lı Ali...

Payton Geldi(Anonim) Payton geldi meyhaneye dayandı Siyah gömlek al ganlara boyandı Garip annem oy buna nasıl dayandı Ağlama çakırım alır alır giderim seni Arar isen yar gönlünde bul beni Gide gide gitmez oldu dizlerim Ağlamaktan görmez oldu gözlerim Nazlı yare geçmez oldu sözlerim

Kal Adan Kalaya Şahin Uçurdum Kaladan kalaya şahin uçurdum Kaladan kalaya şahin uçurdum Aşk şerbetini güzelim yâra içirdim Aşk şerbetini güzelim yâra içirdim Ah ile vah ile ömrüm geçirdim Ah ile vah ile ömrüm geçirdim Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare Gel gözel geçme yarından merhamet eyle Gel gözel geçme yarından merhamet eyle, ah Geceler uzun oluptur yârıma söyle Geceler uzun oluptur yârıma söyle Öpsem öldürürler, öpmesem ölem Öpsem öldürürler, öpmesem ölem Sevmiş bulundum gözelim terk edebilmem Sevmiş bulundum gözelim terk edebilmem Koy, aksın göz yaşım vallahi silmem Koy, aksın göz yaşım billahi silmem Sevmiş bulundum gözelim gayrı ne çare Sevmiş bulundum gözelim gayrı ne çare Gel gözel, geçme yarından, merhamet eyle Gel gözel, geçme yarından, merhamet eyle, ah Geceler uzun oluptur yârıma söyle Geceler uzun oluptur yârıma söyle Baba bu gün seherde oyan, yeri, sineme dayan, yeri Dönüm, dinuve dönüm, he bes men özüm? Hey anagamoğlu Yüz il sel gelse oymaz Bir gün gam oyan yeri Dedi gene Yüz il sel gelse oymaz vallah bir gün gam oyan yeri Ey yar, ey yar, ey yar elinden Aman, aman, aman, aman, aman, aman, elinden Heç bilmem hara gedim Geceler uzun oluptur yârıma söyle Geceler uzun oluptur yârıma söyle

Kızım Diyorum kaldim anam gurbet elde hasret sabrimi deniyor yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor *** nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor *** kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor *** Benden garip dertli anam senden ayri olmaz yaram ne sarilan ne seven var eller sen degil ki anam ne arayan ne soran var caresizim halim yaman. *** nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor ben nezaman bir of çeksem hatrima anam geliyor ben nezaman bir of çeksem imdada anam geliyor *** kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor (3x)

Derdimi Dökersem Derdimi dökersem derin dereye Doldurur dereyi düz olur gider Irakipler geldi girdi araya Korkarım yar benden yoz olur gider *** Ilgıt ılgıt yeller eser seherde Yar beni düşürdü onulmaz derde Yar ile buluşsak bir tenha yerde Duyar düşmanlarım söz olur gider *** Pervane ateşten sakınmaz canı Uğruna goymuşum başı bedeni Doldur tüfengini hedef et beni Yaram doksan dokuz yüz olur gider *** Veysel der çıkayım bir yüce dağa Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa Bir gün olur tenim düşer toprağa Karışır toprağa toz olur gider

Müdür Beyin Yeşil Kürkü /Abum abum Müdür Beyin Yeşil Kürkü Yeni Çıktı Bu Türkü Müdür Bey İzin Verdi Söylenecek Bu Türkü De Yanıyom Ben Yanma Da Güzelim Yanıyom Bende Mendilli Salla Geliyom Ben Bir Güzelin Uğruna Da Verem De Oldum Ölüyom Ben Aşma Kırandan Aşma Ben Seni Tanıyorum Her Kırandan Aşanı Ben Seni Sanıyorum Da Yanıyom Ben Yanma Da Güzelim Yanıyom Bende Mendilli Salla Geliyom Ben Bir Güzelin Uğruna Da Verem De Oldum Ölüyom Ben

Yol Havası / Esti Bahar Rüzgârı Ne işlerin var idi? Sis Dağı başlarında Nedir başıma gelen? Gencecik yaşlarımda Gencecik yaşlarımda Gencecik yaşlarımda, oy dağlar oy *** Gidemiyo′m yaylaya Yaylaya yaylamaya Yedi seneden beri Düştüm kara sevdaya Düştüm kara sevdaya, oy dağlar oy *** Esti bahar rüzgârı da erir dağların karı Esti bahar rüzgârı da erir dağların karı Vermiyorlar adama gönül sevdiği yâri Vermiyorlar adama da gönül sevdiği yâri *** Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i Yalvarıyorum Mevlam′a da, "Ayırma ikimizi" Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i Yalvarıyorum Mevlam'a da, "Ayırma ikimizi" *** Gidiyo′m İstanbul′a da İstanbul'da kalmaya Gidiyo′m İstanbul'a da İstanbul′da kalmaya Ayrıldım sevdiğimden gözlerim dola dola Ayrıldım sevdiğimden gözlerim dola dola *** Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i Yalvarıyorum Mevlam′a da, "Ayırma ikimizi" Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i Yalvarıyorum Mevlam'a da, "Ayırma ikimizi

Nem alacak felek benim Bir okkacık balım mı var Bir dönümlük bağım mı var Bir derdime bin dert katar Nem alacak felek benim ** Bir derdime bin dert katar Nem alacak felek benim ** Yandım, yandım kar mı verdi Ekşi tatlı nar mı verdi Yandım, yandım kar mı verdi Ekşi tatlı nar mı verdi ** Sarılacak yar mı verdi Nem alacak felek benim ** Sarılacak yar mı verdi Nem alacak felek benim

Kırmızı Buğday(Anonim) Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden Mevlam Mevlam versin güzellerin gencinden Kim ayrılmış, ben ayrılam eşimden **** Yörü yörü dilber, salma saçın sürünsün hey Açıver açıver cepkenini, elmas gerdan görünsün hey Açıver açıver cepkenini elmas gerdan görünsün hey

Anem Dayler(Anonim) Amman dayler yol verin a beyler Ben sılama varayım Amman dayler yol verin a beyler Ben sılama varayım *** Sılam yeşil yaprak açmış A ben nasıl dayanayım amman amman Sılam yeşil yaprak açmış A ben nasıl dayanayım Küp içinde unum var Allah’tan umudum var Küp içinde unum var aman Allah’tan umudum var