Beyaz Giyme Toz Olur Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel, haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Yar nereden geleyim Hep sarmışlar yolları Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Yar nerden geleyim Hep Sarmışlar Yolları Salına da Salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel Salına da Salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)