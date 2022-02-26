Beyaz Giyme Toz Olur Şarkı Sözleri
Zara Beyaz Giyme Toz Olur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Beyaz Giyme Toz Olur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beyaz Giyme Toz Olur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zara
Beyaz Giyme Toz Olur
Tüm Şarkıları
-
Beyaz giyme toz olur
Siyah giyme söz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salına da salına da gel, haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Yar nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Yar nerden geleyim
Hep Sarmışlar Yolları
Salına da Salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
Salına da Salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel