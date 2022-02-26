Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel, haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Yar nereden geleyim Hep sarmışlar yolları Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Yar nerden geleyim Hep Sarmışlar Yolları Salına da Salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel Salına da Salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel