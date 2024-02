Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben Son Gülü Soldurup Kalbime Gömdüm Ben Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben İsmini Susturup Maziye Gömdüm Ben Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Bir Bahar Akşamı Aşk Fani Bir Rüzgar Dı Durmadı Kalmadı Bir Nefesim Kadar Dı Senden Sonrası Mı Vardı, Senden Sonrası Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben