İnsan Sevince Şarkı Sözleri
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Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben
Son Gülü Soldurup Kalbime Gömdüm Ben
Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben
Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben
İsmini Susturup Maziye Gömdüm Ben
Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben
Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı
Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Bir Bahar Akşamı Aşk Fani Bir Rüzgar Dı
Durmadı Kalmadı Bir Nefesim Kadar Dı
Senden Sonrası Mı Vardı, Senden Sonrası
Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı
Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı
Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben
Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben
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Su feleğin akıl ermez işine
Duyar feryadımı duymazdan gelir
Bir kötü kuluna muhtaç eğlerken
Yaralı gönlüme derman mı verir?
***
Koşturdun pesinden bir omur boyu
Attı gurbet ele büktü boynumu
Genç yaşımda kesti benim dertler yolumu
Dertsiz yaşamaya ferman mı verir?
Dertsiz yaşamaya çare mi verir?
***
Sevgiyi bulduk da erişemedik
Göz göze bakışıp gülüşemedik
Bir araya gelip gelip dertleşemedik
Derdimi dökmeye zaman mı verir?
Derdimi demeye fırsat mı verir?
***
Yağmur yağıp nehirlerim taşarsa
Bahar gelip çiçeklerim açmazsa
Ya bir de yüreğimde yaram azarsa ah
Yaramı sarmaya lokman mı gelir?
Yaramı sarmaya tabip mi gelir?
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Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencerelerde
Ben onun yüzünden düştüm bu derde
Beklerim her gece pencerelerde
Beklerim onu ben pencerelerde
***
İçim yana yana onu ararım
Uçan kuşlardan haber sorarım
Ömrümde gülmedim ona yanarım
Beklerim onu ben pencerelerde
Beklerim her gece pencerelerde
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