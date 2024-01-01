Bir Bakışın Yetti Ft Erol Evgin [Kıta 1: Erol Evgin] Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne yürekten seven, ne aşkı bilen Kapılmış giderken bir çılgınlığa En mutsuz günde çıktın karşıma *** [Nakarat 1: Erol Evgin] Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım, unutturmaya *** [Nakarat 2: Yeliz] Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım, unutturmaya *** [Kıta 2: Erol Evgin] Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne bir yol gösteren, ne akıl veren Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa Bir tek gülüşünle girdin dünyama *** [Nakarat 1: Erol Evgin] Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım, unutturmaya *** [Nakarat 2: Yeliz] Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım, unutturmaya *** [Nakarat 1: Erol Evgin, Yeliz] Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım, unutturmaya

Tüm Bir Yaşam Ft Erol Evgin Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana baharı anımsatan Bir umut doldu içime *** Daha seni ilk gördüğümde Daha elini tuttuğumda Yaşamaya şimdi başlıyorsun Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana güneşi anımsatan Bir ateş yandı içimde *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yanına geldiğimde Önümüzde çok güzel günler var Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Bir tek yıla sığdı her şey Tüm bir yaşam Tüm bir yaşam

Sitem Ft Erol Evgin Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Sene dokuz yüz kırk altı mevsim sonbahar (Mevsim sonbahar, mevsim sonbahar) Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar *** Ah Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim) Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim) Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim (Dilleri neyleyim, dilleri neyleyim) Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Yâr yâr Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar *** Ah Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım *** Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr) Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr yâr Canımın çekirdeğinde diken Gözümün bebeğinde sitem var Yâr

Yeter Ft Erol Evgin Dolaştım tüm sokaklarını şehrin Adını haykırdım gecenin yüzüne Ümitsiz, öfkeli, yalnız *** Seni çağırdım, sesini çağırdım Sırrımı söyledim başlayan güne Kırılgan, ürkek, mahzun *** İçli bir şarkının sözleri gibi Gizli bir yangının közleri gibi Aldatılmış çocuk yüzleri gibi kaldım *** Yeter, yeter, yeter, yeter Tuzaklar kurma yollarıma Özledim, bu ayrılık yeter Hasreti sardım kollarıma *** Bu oyun, bu haksızlık yeter Yoruldum, bu delilik yeter *** Yeter, yeter, yeter, yeter Tuzaklar kurma yollarıma Özledim, bu ayrılık yeter Hasreti sardım kollarıma *** Bu oyun, bu haksızlık yeter Yoruldum, bu delilik yeter *** Dolaştım tüm sokaklarını şehrin Adını haykırdım gecenin yüzüne Ümitsiz, öfkeli, yalnız *** Seni çağırdım, sesini çağırdım Sırrımı söyledim başlayan güne Kırılgan, ürkek, mahzun *** İçli bir şarkının sözleri gibi Gizli bir yangının közleri gibi Aldatılmış çocuk yüzleri gibi kaldım *** Yeter, yeter, yeter, yeter Tuzaklar kurma yollarıma Özledim, bu ayrılık yeter Hasreti sardım kollarıma *** Bu oyun, bu haksızlık yeter Yoruldum, bu delilik yeter *** Yeter, yeter, yeter, yeter Tuzaklar kurma yollarıma Özledim, bu ayrılık yeter Hasreti sardım kollarıma *** Bu oyun, bu haksızlık yeter Yoruldum, bu delilik yeter *** Yeter, yeter, yeter, yeter Tuzaklar kurma yollarıma Özledim, bu ayrılık yeter Hasreti sardım kollarıma *** Bu oyun, bu haksızlık yeter Yoruldum, bu delilik yeter

Bir İlkbahar Sabahı Ft Erol Evgin Bir ilkbahar sabahı Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç? *** Bir ilkbahar sabahı Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç? *** Bir his dolup içine Uçuyorum sandın mı hiç? Bir his dolup içine Uçuyorum sandın mı hiç? *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen *** Albümdeki o resme Bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere Kalbini bağladın mı hiç? *** Albümdeki o resme Bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere Kalbini bağladın mı hiç? *** Unutmayıp adını Senelerce andın mı hiç? Unutmayıp adını Senelerce andın mı hiç? *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen

Bizim Tango Ft Erol Evgin Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binbir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gör istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binbir maceranın hayali peşinde *** Dolaş dur boşuna Şunu bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem) Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem) Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek, o zaman *** Git gez istersen dünyayı Bir baştan bir başa Binlerce duyguyu, binlerce özlemi Bir solukta yaşa *** Ama bil ki yine de Bulamazsın kimsede Sevginin böylesini

Canım Benim Ft Erol Evgin Sen olmasaydın Ne gökyüzü bu kadar mavi Ne bahar bu kadar güzel Ne şarkılar böylesine duygulu olurdu ** Sen olmasaydın Ne yaşamak bu kadar kolay Ne sevmek bu kadar coşkun Ne hürriyet böylesine anlamlı olurdu ** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım ** Canım benim Sen, sen olmasaydın Ben, ben olmazdım ** Sen olmasaydın Ne gelecek bu kadar güzel Ne geçmiş bu kadar saygın Ne mutluluk böylesine önemli olurdu ** Sen olmasaydın Ne düşlerim bu kadar renkli Ne evim bu kadar sıcak Ne yüreğim böylesine sevecen olurdu