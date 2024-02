Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim Bir gün olur unutursun demiştin sevgilim Hicranını uyutursun demiştin sevgilim Unutmadım unutmadım Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim

Bir Bahar Akşamı Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben Son Gülü Soldurup Kalbime Gömdüm Ben Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben İsmini Susturup Maziye Gömdüm Ben Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Bir Bahar Akşamı Aşk Fani Bir Rüzgar Dı Durmadı Kalmadı Bir Nefesim Kadar Dı Senden Sonrası Mı Vardı, Senden Sonrası Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben

Gönlümün İçindedir Gönlümün içindedir Gözden ırak sevgilim Çekilmez biçimdedir Bu iftirak sevgilim Ah Ah Bu iftirak sevgilim Bu iftirak sevgilim Gözüm yolda, gönlüm sende Tahammül kalmadı bende Yok mu acep bir bilen de? Seni ner'de bulayım? Seni ner'de bulayım? Gökte mi yerde misin? Ya kimlerden sorayım? Sonsuz seferde misin? Ya kimlerden sorayım? Sonsuz seferde misin? Sanma ki cefasızım, ah, ah Aşkımda vefasızım Ah, ah, ah, ah Sana ilk sözümdeyim sevgilim Sevgilim, sevgilim Ahdımda riyasızım, riyasızım sevgilim Sevgilim

Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan Şu göğsüm yırtılıp baksan Dikenler aynı güldendir *** Şikayet bilmeyen kalbim Kanar hep aynı eldendir *** Bu dertten kurtulan yok mu Dualar hangi dildendir *** Şikayet bilmeyen kalbim Kanar hep aynı eldendir

Sebep Sensin Gönlünde İhtilale Sebeb sensin gönülde ihtilâle Sürüklersin beni sonsuz melâle Bilirsin müptelâyım ben ezelden Belâ-yı âteşe, belki hayâle Senin cevrin senin zulmünle şâdım Niçin dursun figânı-ı şûle-zâdım Benim sensin bu âlemde muradım Düşürsen de beni sonsuz melâle

Dilşad Olacak Diye DiIşad oIacak diye kaç yıI avuttu feIek Saçıma karIar yağmış boşuna yaz bekIemek Ne büIbüI diIe geIdi ne de açtı bir çiçek Saçıma karIar yağmış boşuna yaz bekIemek

Bakışı Çağırır Beni Uzaktan Bakışı çağırır beni uzaktan ah Bakışı çağırır beni uzaktan Varınca çatılır kaşlar nedendir Bir yandan hoşlanır azarlamaktan ha Bir yandan hoşlanır azarlamaktan Bir yandan hoşlanır azarlamaktan ah Bir yandan gözünde yaşlar nedendir Derindir alnımda gurbet çizgisi Değişmez diyorlar bahtın yazısı Gönlümün içinde var ki bir sızı ah Her akşam yeniden başlar nedendir Hasreti bağlayıp sazın teline ah Hasreti bağlayıp sazın teline Yıllardır çıkmışım gurbet eline Düşmüşüm bu yüzden elin diline ah Üstelik yar beni taşlar nedendir

Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır

Ettiğin Cevri Bile Kendime Nimet Bilirim Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim Küsemem bahtıma ben sevmeyi kısmet bilirim Eremem vaslına lakin erebilsem de yine Doyamam vuslatına kendimi hasret bilirim

İnan ki Kimse Bana Ýnan inanki kimse bana senin gibi bakmadý Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadý Kimse beni senin gibi yakmadý Leyla bile mecnun'da böyle iz býrakmadý Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadý

Sarmaşık Gülleri Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir Yıllar geçse de inan kalbimin esiridir Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri *** Her yerde hatıran var her şey seninle dolu Her yerde senin ismin bu yol aşkımın yolu Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri

Söyleyemem Derdimi Kimseye Söyleyemem derdimi kimseye, dermân olmasın diye İnleyen şu kalbimin sesini ağyâr duymasın diye Sakladım gözyaşımı vefâsız o yâr görmesin diye İnleyen şu kalbimin sesini ağyâr duymasın diye

Boş Kalan Çerçeve Bırakma ellerimi Bırakma yalnız beni Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini *** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu penceremde Yalnız hatıran kaldı ahh Boş kalan çerçevede *** Aşkların en güzelini Çılgınca sevenini Yalnız sende bulmuştum Yalnız senin olmuştum Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini *** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu penceremde Yalnız hatıran kaldı ahh Boş kalan çerçevede

Unutmadım Seni Ben Unutmadım seni ben unutmadım Her zaman her zaman kalbimdesin *** Aylar yıllar geçti söyle sen nerdesin Anlaşıldı sen geri dönülmeyen yerdesin Anlaşıldı sen geri gelmeyeceksin *** Unutmadım unutamadım seni ben Her zaman bendesin...

Kalbi Kırık Serseri Kalbimaşkının bir esiri seven kalpse bir serseri Sevgi tanrının bir eseri sevdimoldum serseri Ne gündüzüm gecem var koca dünya ban dar Çok üzgünüm kederli kalbi kırık serseri Kalbimaşkının esiri oldum avare sevgili Çekilmez oldu bu hayat veda edip gitmeli

Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş Güller arasında seni bensiz gören olmuş Gören olmuş Aah gören olmuş Gönlüm yüzünün rengine Rengine Düşmüş de ben olmuş Aah ben olmuş Ben olmuş Aah ben olmuş Ben olmuş Duydum ki güzel gözlerini Duydum ki güzel gözlerini Çok seven olmuş Aah aah duydum ki güzel gözlerini Çok seven olmuş Gönlüm yüzünün Rengine Düşmüş de Aah ben olmuş Ben olmuş Aah ben olmuş Ben olmuş

Sen Bensin Ben Sensiz Dışarda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz bensiz Dışarda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz bensiz Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz bensiz Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz bensiz Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz bensiz Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz bensiz Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı Kapanmışız kalbimize Sen bensiz ben sensiz Kapanmışız kalbimize Sen bensiz ben sensiz Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde

Unutturamaz Seni Hiç Birşey Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem? Bir sisli hazân kesilir rûhum eğer görmesem Neş'em de sen, hüznüm de sen, bilmem ki nasıl söylesem?

Nisan Yağmuru Yine nisan yağmurunda ıslanacağım Oof yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim Farkında olmadan üşüdüğümün Hasret ateşiyle kavrulacağım Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim aah Belki bir gün uzaklardan koşup gelirsin Belki gördüğünde beni tanıyamazsın Gücenirim diye sakın düşünme Oof hayli zaman oldu canım, sen de haklısın Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim Göreceksin beni, ben ne haldeyim Göreceksin beni, ben ne haldeyim

Bakmıyor Çeşm-i Siyah Bakmıyor çeşm-i siyah feryade Yetiş ey gamze yetiş imdade Gelmiyor hançer-i ebru dâde *** Gel ne korkarsın ecel sima-ı derdimden benim Kurtar Allah aşkına beni dünya-i derdimden benim Yetiş ey gamze yetiş imdade

Ömrümce Hep Adım Adım Ömrümce hep adım adım Heryerde seni aradım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Kenarlarda köşelerde Kadehlerde şişelerde Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım

Buruk Acı Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı

Kederli Günlerimde Kederli günlerimde arkadaş oldun bana Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana Ayrılmaksa maksadın istersen ayrılalım Barışmaksa maksadın hadi gel barışalım Ettiğin o yeminler söyle şimdi nerede Anladım sevmiyorsun beni bu son günlerde Ayrılmaksa maksadın istersen ayrılalım Barışmaksa maksadın hadi gel barışalım Şimdi çok derbederimyalnız sensin kederim İnan bana sevgilimseni hala severim Ayrılmaksa maksadın istersen ayrılalım Barışmaksa maksadın hadi gel barışalım

Dönsende Artık Sevemem Dönsen de artık sevemem seni Aşkın bu muydu sevmedin beni YıIIarca koştum onun peşinden O hayaI bizi terk edip gitti *** Bir rüya gibi bir masaI gibi En güzeI çağda aşkımız bitti *** YaIvarma sakın dönemem sana AyrıIdık artık yanma sen buna YıIIarca koştum onun peşinden O hayaI bizi terk edip gitti *** Bir rüya gibi bir masaI gibi En güzeI çağda aşkımız bitti

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Ağarsın saçlarım, solsun yanağım Adını anmaktan yansın dudağım Ağarsın saçlarım, solsun yanağım Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün

Damarımda Kanımsın sen uzaklarda deıl damarımda kanımsın bn sensız yasayamam hayatımsın canımsın iste kolen olayım istersen oldur bnı *** baskasını sewersen bılkı yasatmam senı(2) ............inan yasatmam senı.... bırazcık sevıyorsam sozlerıme darılma senı kıskanıyorum benı yanından ayırma(2) iste kolen olayım ıstersen oldur bnı baskasını sewersem bılkı yasatmam senı (2)(bılkı-inan) bılmeden kırdım senı bılerek asla olmas ne olur affet benı hatasız ınsan olmas(2) (nakarat) iste koleen....