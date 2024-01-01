Bulut Bulut Üstüne Bulut bulut üstüne aman aman of Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman Bulut gurbanın olayım aman aman of Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman

Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım Kalenin dibinde bir taş olaydım Kalenin dibinde bir taş olaydım Gelene gidene, gidene, gidene yoldaş olaydım Gelene gidene, gidene, gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele gardaş olaydım Bacısı güzele gardaş olaydım Kalk gidek meyhana hanaya Çayhana hanaya, meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalk gidek meyhana hanaya Çayhana hanaya, meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalenin dibinde üç ağaç incir Kalenin dibinde üç ağaç incir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe, boynunda zincir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe, boynunda zincir Zinciri çok sallama, kolların incir Zinciri çok sallama, kolların incir Kalk gidek meyhana hanaya Çayhana hanaya, meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalk gidek meyhana hanaya Çayhana hanaya, meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin

Ey Sevdiğim Ey sevdiğim sana şikayetim var Ne sevdiğin belli ne sevmediğin Bende bir insanım birde canım var *** Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyım oy oy *** Eski günler hayalimden gitmiyor Dün dediğin bugünkünü tutmuyor Yiğidim ya gücüm sana yetmiyor *** Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyim oy oy *** Akarsuyum böylemiydi ahdımız Onun için viran oldu tahtımız Ümidim yok gülmez oldu bahtımız *** Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy Zalımsın oy oy hayınsız oy oy ne deyim oy oy.

Misafir - Uzun İnce Bir Yoldayım Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Uykuda dahi yürüyom Kalmaya sebep arıyom Gidenleri hep görüyom Gidiyorum gündüz gece

Elif Dedim Elif dedim be dedim aman Yar ben sana ne dedim? Kuş kanedi kalem olsa aman Ah yazılmaz benim derdim *** Elifim noktalandı aman Az derdim çoklandı Yetiş anam yetiş bubam aman Ah çeyizim bohçalandı Yetiş anam yetiş bubam aman Ah mezarım tahtalandı

Gurbet Türküsü Ben bir gurbet türküsünde, akşamın mavi örtüsünde Öyle durdum bekliyordum geçmeyenler köprüsünde Ten kokunu duyuyordum, yolların saç örgüsünde. Ah şu eller, eller eller, gurbet eller yetti gayrı Birbirini çok sevenler, böyle durmaz ayrı ayrı. Sen bir yerde ben bir yerde, ayrı düştük aynı yerde. Senden önce bilmiyordum, şimdi düştüm ben bu derde. Gurbet olmuş sıla olmuş, ayrılık var, var ya sende

Hakikat Bir Sırdır Hakîkat bir gizli sırdır Açabilirsen gel beri Küfr içinde îman vardır Seçebilirsen gel beri *** Açıldı cennet kapusu Lâ’l ü gevherdir yapusu Kıldan incedir köprüsü Geçebilirsen gel beri *** Cânımız melek canıdır Tenimiz Selmen tenidir İçtiğim arslan kanıdır İçebilirsen gel beri *** Pîrimden öğüt almışam Üstâdımdan ders almışam Men kanadım bağlamışam Uçabilirsen gel beri *** Men bağçelerin gülüyem Ayn-ı cem’in bülbülüyem Kırk kapunun kilidiyem Açabilirsen gel beri *** Şah Hatâyî"m eydür heman Dağları bürüdü duman *** İşte İncil iste Kur’an Seçebilirsen gel beri

Şen Olasın Ürgüp (Cemalım) Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez Kıratın acemi konağı tutmaz Oğlun da çok küçük yerini tumaz Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür Kıratının sekisinden bilmişler Seni öldürmeye karar vermişler Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ın giydiği ketenden yilek Al kana boyanmış don ile göynek Sana nasip oldu ecelsiz ölmek Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi Üzengiler ayağını boşladı Yağlı kurşun iliğine işledi Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Karlık ile başkadın pınar arası Çok mu imiş Cemal'ımın yarası Ağlayıp geliyor garip anası Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ın giydiği kadife şalvar Dükkânın kilidi cebinde parlar Oğlun da çok küçük beşikte ağlar Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Kıratın üstünde bir uzun yayla Ne desem ağlasam kaderim böyle Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Kıratım başımda oturmuş ağlar Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Giden Cemal gelir mi de yerine İçerimde yaram indi derine Cemal düşta kahpelerin şerine Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Derman arar iken derde düş oldum Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir *** Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Dedim yâre gidem, nasip olmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir *** Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir

Divane Aşık Divane aşuk gibi de Dolaşırum yollarda Divane aşuk gibi de Dolaşırum yollarda Yâr senin sebebine Yâr senin sebebine Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul Yâr senin sebebine Yâr senin sebebine Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul Baban beni babamdan da Bir kerecik istesin Baban beni babamdan da Bir kerecik istesin Allah'ın emriyle Allah'ın emriyle Gelinim olsun desin Gelinim olsun Allah'ın emriyle Allah'ın emriyle Gelinim olsun desin Gelinim olsun Sar belune belune de Trabulus kuşağı Sar belune belune de Trabulus kuşağı Yâr sen hele der misun? Yâr sen hele der misun? Alsam ha bu uşağu Alsam ha bu u Yâr sen hele der misun? Yâr sen hele der misun? Alsam ha bu uşağu Alsam ha bu u Yüksek dağun guşuyum da Selviye gonacağum Yüksek dağun guşuyum da Selviye gonacağum İste beni bubamdan İste beni bubamdan Vermezse gaçacağum Vermezse gaça İste beni bubamdan İste beni bubamdan Vermezse gaçacağum Vermezse gaça Al şalum yeşil şalum da Dünyayı dolaşalum Al şalum yeşil şalum da Dünyayı dolaşalum Sen yağmur ol ben bulut Sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalum Maçka'da bulu Sen yağmur ol ben bulut Sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalum Maçka'da buluşalum

Köprüden Geçti Gelin Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Uzundur hicrinle kara geceler Bilmirem men kendim hara geceler Bir oktur kalbime yara geceler Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrı

Hayal Kurdum Hayal kurdum,dedim dağlar benimdir Ne bir geçit,ne de bir yol verdiler Dedim allı güllü dağlar benimdir Ne yeşerdi ne de çiçek verdiler Dedim bir güzeli ben de seveyim Kaş çattılar bir de sitem ettiler Dedim kader ben de biraz güleyim Ne bir cevap ne de bir ses verdiler *** Feryat ettim dedim günahım nedir? Sevene sevgisiz oldun dediler Dedim bir çaresi yok mu bu işin? Sen bu derdi kendin buldun dediler Dedim bu ızdırap ne zaman biter Yoldaşındır çile senin dediler Dedim ölüm gelsin beni kurtarsın Dolmadı zamanın günün dediler.

Beyaz Giyme Toz Olur Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel, haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Yar nereden geleyim Hep sarmışlar yolları Salına da salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Yar nerden geleyim Hep Sarmışlar Yolları Salına da Salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel Salına da Salına da gel, haydi Yavrum Dön dolaş yine bana gel

Değme Felek Bugün benim efkarım var, zarım var Bugün benim efkarım var, zarım var Değme felek değme, değme telime benim Değme felek değme, değme telime benim Gül yüzlü cananı yar yar elden aldırdım Gül yüzlü cananı yar yar elden aldırdım Ecel oku değdi yar yar gülüme benim Değme felek değme, değme telime benim Değme felek değme, değme telime benim Lokman hekim geIse dost dost sarmaz yarayı Lokman hekim geIse dost dost sarmaz yarayı HiIebaz dostunan yar yar açtık arayı HiIebaz dostunan yar yar açtık arayı Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı BaykuşIar tünedi dost dost daIıma benim Değme felek değme, değme telime benim Değme felek değme, değme telime benim ÖzIemiyem başım yar yar dumanIı dağIar ÖzIemiyem başım yar yar dumanIı dağIar GözIerim yaşIı da yar yar içim kan ağIar GözIerim yaşIı da yar yar içim kan ağIar Güz ayIarı geIdi yar yar bozuIdu bağIar Güz ayIarı geIdi yar yar bozuIdu bağIar Hazan yeIi değdi değdi güIüme benim Değme felek değme, değme telime benim Değme felek değme, değme telime benim

Bu Gün Ayın Işığı Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı Gine ner'den geliyo'n da mahlenin yakışığı? Gine ner'den geliyo'n da mahlenin yakışığı? Vay ner'desin ner'desin, kaldır camın perdesin Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin Karşıdan geçti gelin, elinde testi gelin Salan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin Salan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin Vay ne olur ne olur, sevda sırınan olur Gözdür âlemi gezer de gönül birinen olur Gözdür âlemi gezer de gönül birinen olur Vay ner'desin ner'desin, kaldır camın perdesin Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin

Haykırdı Çıktı Meşeden (Köroğlu) Haykırdı çıktı meşeden Haykırdı çıktı meşeden Gün tutuldu temaşadan Yâr, yâr, yâr, ey Hiç korkmaz beyden, paşadan Hiç korkmaz beyden, paşadan Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Hiç korkmaz beyden, paşadan Hiç korkmaz beyden, paşadan Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Arap atın üstündedir Arap atın üstündedir Ela gözler mestindedir Yâr, yâr, yâr, ey Düşman canın kastındadır Düşman canın kastındadır Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Düşman canın kastındadır Düşman canın kastındadır Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Han dönem akıtma yaşı Han dönem akıtma yaşı Yanar yüreğimin başı Yâr, yâr, yâr, ey Köroğlu'nun kan kardaşı Köroğlu'nun kan kardaşı Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Köroğlu'nun kan kardaşı Köroğlu'nun kan kardaşı Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Hiç korkmaz beyden, paşadan Köroğlu'nun kan kardaşı Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen

Hastane Önünde İncir Ağacı Hastane önünde incir ağacı Annem ağacı Doktor bulamadı bana ilacı Annem ilacı Doktor bulamadı bana ilacı Annem ilacı *** Baştabip geliyor zehirden acı Annem oy acı Garip kaldım yüreğime dert oldu Annem dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu Annem yurt oldu *** Mezarımı kazın bayıra, düze Annem oy düze Yönünü çevirin sıladan yüze Annem oy yüze Yönünü çevirin sıladan yüze Annem oy yüze *** Benden selam edin sevdiğinize Sevdiğinize Başına koysun karalar bağlasın Annem bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın Annem ağlasın

Sarı Yazma (U.H.) Sarı yazma yakışmaz mı güzele Sarardı gül benzim döndü gazele oy oy Ben gidiyom sen yarini tazele Al da beni taştan taşa çal güzel Ben gidiyom sen yarini tazele Al da beni taştan taşa çal güzel Sevda köşesine bıraktım postu Muhabbet kadimdir unutmam dostu Aman yarin ak eline olayım testi Al da beni taştan taşa çal güzel Yarin ak eline olayım testi Al da beni taştan taşa çal güzel