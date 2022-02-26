Değmen benim gamlı, yaslı gönlüme Değmen benim gamlı, yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay Ben bir selvi boylu yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay *** Evvel bağban idim dostun bağında Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay *** Gökyüzünde durna gibi dönen de Gökyüzünde durna gibi dönen de Baykuş gibi viran yurda konan da, konan da, konan da vay Baykuş gibi viran yurda konan da, konan da, konan da vay *** Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şirin yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay Ferhat gibi şirin yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay