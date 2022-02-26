Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme Şarkı Sözleri
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Zara
Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme
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Değmen benim gamlı, yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı, yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay
Ben bir selvi boylu yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay
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Evvel bağban idim dostun bağında
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay
***
Gökyüzünde durna gibi dönen de
Gökyüzünde durna gibi dönen de
Baykuş gibi viran yurda konan da, konan da, konan da vay
Baykuş gibi viran yurda konan da, konan da, konan da vay
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Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay
Ferhat gibi şirin yârdan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay