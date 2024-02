kaldim anam gurbet elde hasret sabrimi deniyor yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor *** nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor *** kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor *** Benden garip dertli anam senden ayri olmaz yaram ne sarilan ne seven var eller sen degil ki anam ne arayan ne soran var caresizim halim yaman. *** nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor ben nezaman bir of çeksem hatrima anam geliyor ben nezaman bir of çeksem imdada anam geliyor *** kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor (3x)

Hani ya sensiz severim demiştin Hani ya aşkını ona vermiştin Hani ya her şeyi haktan bilmiştin İspat et gönlüm zamanı geldi Hani ya her şeyi haktan bilmiştin İspat et gönlüm zamanı geldi Hiçbir sözden alınma Gülü dikensiz sanma Bülbül susar gül hatrına zamanı geldi Hiçbir sözden alınma Gülü dikensiz sanma Bülbül susar gül hatrına zamanı geldi Her hayat başka bir dünya beklediği var Gönlün görür gözün görmez içte neler var Aradığın zenginlik kırık kalplerde var İspat et gönlüm zamanı geldi Aradığın zenginlik kırık kalplerde var İspat et gönlüm zamanı geldi Çiçeklerin koparma sevgiliye darılma Bir söze bin yorgan yakma zamanı geldi Çiçeklerin koparma sevgiliye darılma Bir söze bir yorgan yakma zamanı geldi Çiçeklerin koparma sevgiliye darılma Bir söze bir yorgan yakma zamanı geldi