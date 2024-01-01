Ferhat Göçer Şarkı Sözleri
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Sevmek çok zormus
Sevmemek çok zor
Sevilmemek çok zor
Sevdim ama sevildimmi
Bilemiyorum
Aglamak çok zor
Aglamamak çok zor
Aglayamamak çok zor
Hergün seni kaderimden dileniyorum
Bir dilenciyim senden aski dilenen
Her firsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen
Bir dilenciyim gelecegini bilmeyen
Senden ne para ne pul nede acimani bekleyen
Kirdim kirilmayan
Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu
Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm
Yasatan umudumu
Bekliyorum hergün
Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu
Beklemek zormus
Sabretmek çok zor
Bekletilmek çok zor
Ömrümün her kösesinde seni bekliyorum
Ask olmasaydi böylesine yanmazdim
Senden bir melek yaratip secde edip kalmazdim
Ben ne dilenci
Ne de bir gurursuzum
Çok sevdigim için böyle asik böyle mutsuzum
Kirdim kirilmayan
Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu
Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm
Yasatan umudumu
Bekliyorum hergün
Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu
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Başta kolay değildi çekindim çok zor oldu söyleyemedim
Sonra unuttum neden yaptığım hataları döndüremedim
***
Kırgın değilim kendim seçtim aslında yalnızlığımı
Sevdim ben olmayı seninle sensizliğimle
Dargın değilim kaldığım uzak diyarların kıyılarında
Sevdim ben olmayı seninle sensizliğimle
***
Sebepsiz tuttum kendimi senden
İnkar ettim sarıldım yalnızlığıma
Sonra yıkıldım neden ben sana dön diyemedim
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Yoksun yine varlığım sürünüyor
Sensizliğim bilinmiyor
Sen gittin gideli ellerim hep titriyor
Kalbim bu acıyı saklıyor
***
Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim
Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün
Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor
Yastayım hiç kimse bilmiyor
***
Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra
O gün geldi yine aklıma
Bu kez bir elimde kızım içimde fırtına
Göçüp gittiğin o yolda
***
Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım
Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım
Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor
Yastayım hiç kimse bilmiyor
***
Çok zor o kadar yıl sonra itiraf etmek
Bu aşkı bertaraf etmek
***
Bu kez sana söyleyecek ne çok şey vardı
İsterdim bak unutmadım demek
***
Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim
Sen öldün ben bu sevdayı kalbime gömdüm
Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor
Yastayım hiç kimse bilmiyor
***
Bugün doğum günün yanında değilim
Bu yüzden hiç iyi değilim
Yaşlandım artık bıraktığın gibi değilim
Üstelik bir kızım var evliyim
***
Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim
Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün
Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor
Yastayım hiç kimse bilmiyor
***
Sen varmışsın gibi
Her gece ışığı kapatmadım
Hastayım hiç kimse bilmiyor
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