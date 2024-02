Sevmek çok zormus Sevmemek çok zor Sevilmemek çok zor Sevdim ama sevildimmi Bilemiyorum Aglamak çok zor Aglamamak çok zor Aglayamamak çok zor Hergün seni kaderimden dileniyorum Bir dilenciyim senden aski dilenen Her firsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen Bir dilenciyim gelecegini bilmeyen Senden ne para ne pul nede acimani bekleyen Kirdim kirilmayan Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm Yasatan umudumu Bekliyorum hergün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu Beklemek zormus Sabretmek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her kösesinde seni bekliyorum Ask olmasaydi böylesine yanmazdim Senden bir melek yaratip secde edip kalmazdim Ben ne dilenci Ne de bir gurursuzum Çok sevdigim için böyle asik böyle mutsuzum Kirdim kirilmayan Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm Yasatan umudumu Bekliyorum hergün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu