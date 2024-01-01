Sevmek çok zormus Sevmemek çok zor Sevilmemek çok zor Sevdim ama sevildimmi Bilemiyorum Aglamak çok zor Aglamamak çok zor Aglayamamak çok zor Hergün seni kaderimden dileniyorum Bir dilenciyim senden aski dilenen Her firsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen Bir dilenciyim gelecegini bilmeyen Senden ne para ne pul nede acimani bekleyen Kirdim kirilmayan Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm Yasatan umudumu Bekliyorum hergün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu Beklemek zormus Sabretmek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her kösesinde seni bekliyorum Ask olmasaydi böylesine yanmazdim Senden bir melek yaratip secde edip kalmazdim Ben ne dilenci Ne de bir gurursuzum Çok sevdigim için böyle asik böyle mutsuzum Kirdim kirilmayan Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm Yasatan umudumu Bekliyorum hergün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu

Yoksun yine varlığım sürünüyor Sensizliğim bilinmiyor Sen gittin gideli ellerim hep titriyor Kalbim bu acıyı saklıyor *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra O gün geldi yine aklıma Bu kez bir elimde kızım içimde fırtına Göçüp gittiğin o yolda *** Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Çok zor o kadar yıl sonra itiraf etmek Bu aşkı bertaraf etmek *** Bu kez sana söyleyecek ne çok şey vardı İsterdim bak unutmadım demek *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Sen öldün ben bu sevdayı kalbime gömdüm Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Bugün doğum günün yanında değilim Bu yüzden hiç iyi değilim Yaşlandım artık bıraktığın gibi değilim Üstelik bir kızım var evliyim *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Sen varmışsın gibi Her gece ışığı kapatmadım Hastayım hiç kimse bilmiyor