Gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara, 15 Ocak 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu İstanbul Üsküdar’ da geçen sanatçı Aslen Adıyaman Kâhta’lıdır. İlkokulu Sosyal Meskenler İlkokulu’nda okumuş lise eğitimini ise Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde tamamlamıştır. Ardından üniversite eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Eğitim Bölümünde tamamlamıştır. Sanatçı 1991 yılında Milliyet Gazetesi’nin açmış olduğu liseler arası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Kız Solist” dalında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Aynı yarışmaya 1993 yılında tekrar katılmış ve yine birinci olmuştur. Zara, 1996 yılında TRT’nin açmış olduğu “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” unvanıyla çalışmaya başlamıştır. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Yunus Emre Müzikalinde Yunus Emre‘nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak 1997 yılında görev almıştır. Şarkıcı, konservatuara başlamadan önce amatör bir şekilde Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında birçok konser vermiştir. “Avuntu” adlı ilk albümünü 1998 yılında çıkarmıştır. Albümle yakaladığı başarı sonucunda Magazin Gazetecilerinin “Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı” ödülünü kazanmıştır. 2000 yılında “Boyut” adlı ikinci albümünü, 2002 yılında üçüncü albümü “Misafir” i, 2003 yılında ise 27 eserden ve iki albümden oluşan “Özlenenler” i çıkarmıştır. Sanatçı Özlenenler’ in birinci albümünde, ilk kez Türk Sanat Müziği seslendirerek dinleyicilerini şaşırtmıştır. 2. albümünde ise Eski Türk Filmi müziği şarkılarını seslendirmiştir. Ardından 2005 yılında kariyerine, “Zamanı Geldi” albümüyle devam etmiştir. Bu albümün ilk CD’si 17 adet Türk Halk Müziği eseri, yanında 12 şarkılık “70’li Yıllar” aranjman CD’si ile çıkmıştır. Zara, Kral TV ve MGD gibi birçok önemli organizasyonların ödüllerine layık görülmüş, 4 yıl üst üste en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini almıştır. Sanatçı, 2007 yılında kendi müzik şirketi olan “ZR Müzik” i kurmuştur. Başarılı şarkıcı son albümü olan ve arabesk şarkılardan oluşan “Derin Aşk 3” ü 2018 yılında müzik piyasasına sunmuştur.