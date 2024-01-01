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7/24 Dinle Özlenenler

Özlenenler Şarkı Sözleri

Zara Özlenenler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Özlenenler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özlenenler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zara

Zara

Özlenenler

  • Dönsende Artık Sevemem

  • Bir Bahar Akşamı

  • Gönlümün İçindedir

  • Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım

  • Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan

  • Sebep Sensin Gönlünde İhtilale

  • Dilşad Olacak Diye

  • Bakışı Çağırır Beni Uzaktan

  • Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır

  • Ettiğin Cevri Bile Kendime Nimet Bilirim

  • İnan ki Kimse Bana

  • Sarmaşık Gülleri

  • Söyleyemem Derdimi Kimseye

  • Boş Kalan Çerçeve

  • Unutmadım Seni Ben

  • Kalbi Kırık Serseri

  • Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş

  • Sen Bensin Ben Sensiz

  • Unutturamaz Seni Hiç Birşey

  • Nisan Yağmuru

  • Bakmıyor Çeşm-i Siyah

  • Ömrümce Hep Adım Adım

  • Buruk Acı

  • Kederli Günlerimde

  • Senede Bir Gün

  • Damarımda Kanımsın

  • Sensiz Olmuyor

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