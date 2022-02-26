Eklemedir koca konak ekleme (aman aman) Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma *** Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman) Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum Orta da boylu bir yiğide vurgunum Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum Orta da boylu bir yiğide vurgunum *** Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman) Çektiler kolumdan beni tenhaya Çektiler kolumdan beni tenhaya *** Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman) Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir Bu gençlikte ölüm bana zor gelir Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir Bu gençlikte ölüm bana zor gelir