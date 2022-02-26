Elif Dedim Be Dedim Şarkı Sözleri
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Elif dedim be dedim aman
Yar ben sana ne dedim?
Elif dedim be dedim aman
Yar ben sana ne dedim?
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Kuş kanadı kalem olsa aman
Ah yazılmaz benim derdim
Kuş kanadı kalem olsa aman
Ah yazılmaz benim derdim
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Elifim noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
Elifim noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
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Yetiş anam, yetiş bubam aman
Ah çeyizim bohçalandı
Yetiş anam, yetiş bubam aman
Ah mezarım tahtalandı