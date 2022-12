Elif Dedim Be Dedim Şarkı Sözleri Zara Elif Dedim Be Dedim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Elif Dedim Be Dedim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elif Dedim Be Dedim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Zara Elif Dedim Be Dedim Elif Dedim Be Dedim Elif dedim be dedim aman Yar ben sana ne dedim? Elif dedim be dedim aman Yar ben sana ne dedim? *** Kuş kanadı kalem olsa aman Ah yazılmaz benim derdim Kuş kanadı kalem olsa aman Ah yazılmaz benim derdim *** Elifim noktalandı aman Az derdim çokçalandı Elifim noktalandı aman Az derdim çokçalandı *** Yetiş anam, yetiş bubam aman Ah çeyizim bohçalandı Yetiş anam, yetiş bubam aman Ah mezarım tahtalandı